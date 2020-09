"Pronto Mister?". Tonali arriva al Milan e telefona a Gattuso: la curiosa rischiesta

Oggi è il grande giorrno di Sandro Tonali al Milan: il 20enne centrocampista ormai ex Brescia, infatti, si legherà ufficialmente al suo club del cuore. Il giocatore classe 2000, infatti, dopo essere stato ad un passo dall'Inter giocherà invece dall'altra sponda del Naviglio con Paolo Maldini che ha approfittato di un momento di incertezza e di stallo nella trattativa tra Marotta, Ausilio e Cellino per sferrare l'attacco decisivo.

La telefonata

In tanti hanno paragonato Tonali a Pirlo ma in realtà il ragazzo per caratteristiche e suo punto di riferimento ha sempre affermato di ispirarsi a Gennaro Ivan Gattuso, perno e anima del Milan per 13 anni con quasi 500 presenze al suo attivo e diversi titoli vinti tra cui due Champions League. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport Tonali, una volta appreso che sarebbe andato al Milan, ha deciso di fare una telefonata a Ringhio che attualmente allena il Napoli. Il motivo della chiamata? Il giovane giocatore di Lodi avrebbe chiesto il "permesso" a Gattuso di poter indossare la maglia numero otto e la risposta sarebbe stata ovviamente positiva.

Un vero affare

Il Milan si è assicurato un classe 2000, il futuro del centrocampo italiano che è in buone mani con giovani come Locatelli, sempre di scuola rossonera, Sensi, Barella e tanti altri. L'aver "vinto" il derby di mercato con l'Inter ha anche dato un segnale forte a tutti dato che il club di via Aldo Rossi ha tutte le intenzioni di diventare già competitivo da questa stagione puntando con decisione alla qualificazione in Champions League, obiettivo dichiarato di questo 2020-2021.

La dirigenza rossonera, però, sta ancora lavorando sottotraccia per regalare a Stefano Pioli altri colpi di mercato in difesa dove serve un centrale di livello per completare il reparto, sugli esterni dato che uno tra Calabria e Conti potrebbe partire e un centrocampista in grado di far fare un ulteriore salto di qualità. Il nome è stato identificato in Bakayoko ma per ora c'è un piccolo stallo con il Chelsea per via della valutazione del cartellino del francese ex Monaco che ha tutte le intenzioni di tornare al Milan dove un paio di stagioni fa risultò uno dei migliori in termini di rendimento e attaccamento ai colori rossoneri.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?