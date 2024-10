Le pagelle di Italia-Belgio

Ascolta ora 00:00 00:00

6 DONNARUMMA Prende due gol inevitabili senza quasi dover fare parate.

5 DI LORENZO Lotta ma si perde Faas sul pareggio del Belgio. Distratto.

6 BASTONI Giganteggia contro il malcapitato Openda. Ma rischia il rigore.

6 CALAFIORI Non brilla in modo particolare ma fa il suo dovere.

7 CAMBIASO Uomo gol e uomo da semi-assist: è dec

isamente la sua serata e cerca anche il raddoppio personale con coraggio.

6,5 FRATTESI In Nazionale probabilmente sente più fiducia ed è sempre al centro del gioco. Con l'Italia in dieci lavora per due (dal 45' st BELLANOVA sv).

6,5 RICCI Sale di tono partita dopo partita. Sontuoso nel primo tempo, poi soffre la pressione belga (dal 25' st FAGIOLI 6).

6,5 TONALI È tornato nelle condizioni pre-squalifica. Ricambia la fiducia di Spalletti con una prova di grande personalità (dal 35' st PISILLI sv).

7 DIMARCO Mette il piede in entrambi i gol azzurri del primo tempo. Sulla fascia è devastante come nelle migliori serate nerazzurre (dal 25' st UDOGIE sv).

4,5 PELLEGRINI Un buon inizio di partita rovinato da un intervento scellerato che gli costa l'espulsione e cambia la partita.

6,5 RETEGUI La cura Gasperini gli fa proprio bene: si sblocca pure in azzurro, dove non

segnava da dieci partite, e giganteggia anche in difesa (dal 35' RASPADORI sv).

Ct SPALLETTI 6 Un Belgio ai minimi termini gli rende la serata tranquilla fino all'espulsione di Pellegrini. Poi fatica a trovare le contromisure.