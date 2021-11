La ricetta del Mancio per andare al Mondiale: ma un precedente spaventa

L'Italia di Roberto Mancini si giocherà tutto a Belfast lunedì sera e per questa ragione è vietato sbagliare come fatto nel novembre del 2017. Gli azzurri vantano ancora un piccolo vantaggio sulla Svizzera ma contro l'Irlanda del Nord servirà segnare tanti gol, subirne possibilmente nessuno ma soprattutto vincere. Windsor Park però è già stato fatale in passato: 64 anni fa nel lontano 1957, infatti, l'Italia fallì l'accesso al mondiale del 1958. La paura è che i ragazzi di Mancini giochino costantemente con il pensiero e l'orecchio teso a Lucerna dove la Svizzera affronterà la Bulgaria che più o meno vale l'Irlanda del Nord.

Fortunatamente l'Italia ha un leggero vantaggio sui rossocrociati per quanto concerne la differenza reti: +11 contro +9 degli elvetici. Il 5-0 alla Lituania dunque potrebbe essere servito a staccare il pass per Qatar 2022 ma prima servirà vincere prendendo seriamente la partita di Belfast. I nostri avversari non sono di certo insuperabili ma in casa danno il meglio visto che i tabellini parlano chiaro: la nazionale di Ian Baraclough non ha mai perso e non ha mai incassato reti in questo girone di qualificazione e questo spaventa un po' gli azzurri che non possono sbagliare.

Falcidiati dagli infortuni

La cosa che più fa paura è che a giocarsi queste importantissime sfide di qualificazione sono mancati alcuni degli uomini migliori: da Giorgio Chiellini a Lorenzo Pellegrini, passando per Ciro Immobile che ha dato forfait all'ultimo prima del match contro la Svizzera. Non solo, dato che altri tre giocatori, tutti difensori, hanno lasciato il ritiro azzurro per alcuni problemi fisici: il milanista Davide Calabria, l'interista Alessandro Bastoni e il viola Cristiano Biraghi (tornato in Italia per motivi personali). Roberto Mancini ha convocato l'esterno dell'Atalanta Davide Zappacosta. Fortunatamente per il commissario tecnico, però, alcuni giocatori come Leonardo Bonucci e Nicolò Barella hanno dimostrato di stare bene contro gli elvetici e servirà la loro personalità per uscire fuori da questa brutta situazione.

La fiducia del Mancio