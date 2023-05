"Rinforzi", la parola di Pioli convince il Milan

I prodigi di un successo. Non uno qualsiasi, intendiamoci, perché si tratta del secondo eccellente nel girone di ritorno (dopo lo 0 a 4 di Napoli) in esterno, al cospetto della Juve, già piegata all'andata, evento quest'ultimo ripetuto poche volte. È bastato rimettere il Milan sulla scia della prossima Champions league, grazie alla capocciata di Giroud, per recuperare la perfetta sintonia tra recente passato e futuro immediato, cioè sui piani operativi per il calcio-mercato che non sconterà più i ritardi (oltre che i risultati improduttivi) accusati nella precedente sessione targata 2022 a causa del rinnovo contrattuale di Maldini e Massara giunto la sera del 30 giugno. Domenica notte a Torino, Stefano Pioli è diventato il portavoce unico del Milan e rispetto a Paolo Maldini che aveva parlato di «investimenti» prima della semifinale con l'Inter, ha usato un altro termine, rinforzi, giudicati indispensabili per consentire al Milan di competere sui due fronti, campionato e Champions e approvati all'unanimità da tutte le componenti societarie. Negli Usa i ragionamenti fatti da Pioli sono stati apprezzati per «intelligenza e correttezza» e hanno tenuto conto anche di un pezzo di auto-critica, qualità che non è mai mancato al tecnico di Parma. Questo è uno dei motivi per i quali Pioli è destinato a rimanere sulla panchina rossonera per molti anni ancora in presenza di questa compagnia azionaria.

Adesso dall'espressione generica di rinforzi bisognerà passare ai fatti, agli affari veri e propri. Con una premessa condivisa a questo punto dai dirigenti di casa Milan oltre che dall'area tecnica: fare bene di conto. E i conti del Milan, grazie anche alla Champions conquistata, sono più che positivi al cui concorso hanno contribuito i ricavi europei così suddivisi: 84,31 milioni di euro (le diverse quote Uefa meno i 2 milioni di multa Superlega); incasso da botteghino 42,43 milioni di euro (media spettatori 72.546). Sull'argomento anche la cifra proveniente dal campionato è di rilievo: al netto del prossimo incasso col Verona (e si annuncia un altro pienone), sarà sfiorata quota 90 milioni (attualmente 86,474 milioni) di euro, con un totale spettatori di un 1 milione 788 mila. Alla pancia del tifo interesseranno altri numeri, naturalmente. Quelli del calcio-mercato. Un paio le operazioni virtualmente concluse, molte abbozzate, altre da definire nel corso delle prossime settimane. Sportiello, portiere titolare dell'Atalanta in quest'ultima fase del torneo, sarà il vice di Maignan (Tatarusanu e Mirante in uscita), il giapponese Daichi Kamada, 26 anni, dell'Eintracht Francoforte, a fine contratto, tre-quartista, arriverà probabilmente in coppia con l'inglese Loftus-Cheek. Da sciogliere il nodo dell'attaccante da affiancare a Giroud (che si avvia a festeggiare 37 anni).