Rissa tra la mamma di Neymar e il giovane fidanzato: Tiago Ramos finisce in ospedale

Finisce nel peggiore dei modi la "storia d'amore" tra la madre di Neymar, Nadine Gonçalves, e il suo giovane compagno il modello Tiago Ramos. I due hanno trent'anni di differenza, 52 la mamma dell'attaccante del Psg e 22 il modello brasiliano. I fidanzatini si stavano frequentando ormai da qualche settimana nonostante il parere contrario del figlio, di sei anni più anziano rispetto al compagno di Nadine. Secondo quanto riportato Sport.es, e ripreso da golssip.it, infatti, ci sarebbe stata un'accesa rissa tra la mamma di O'Ney e il suo toy boy che sarebbe finito addirittura in ospedale.

Gravi conseguenze

I pochissimi alti e i tantissimi bassi di queste settimane sarebbero sfociati in una clamorosa rissa che avrebbe portato al ferimento di Tiago, finito in ospedale con una ferita da taglio al braccio, curata con ben 12 punti di sutura. Secondo i rumors, però, sarebbe stato lo stesso modello a ferirsi per poi accusare la madre di Neymar. La struttura ospedialiera in cui si è fatto curare Tiago non ha voluto prendere una posizione in merito ma sembra che questo sia un caso che possa finire nelle mani della giustizia. Non solo, perché pare che la stampa brasiliana abbia lasciato trapelare un audio dell'ex attaccante di Santos e Barcellona intento ad usare termini forti per apostrofare Tiago.

Una storia complicata

La storia tra Nadine e il suo toy boy è subito partita in salita per via della differenza d'età poco gradita all'attaccante del Psg che ha fatto buon viso a cattivo gioco soprattutto nella fase iniziale della frequentazione della madre con Tiago Ramos. Il giovane modello ha anche cercato di entrare nelle grazie di O'Ney postando una foto insieme all'ex calciatore del Barcellona apparentemente sorridenti e contenti, nonostante si sapesse come l'ex giocatore del Barcellona fosse contrario a questa storia d'amore.

A condizionare il rapporto tra i due, però, non è stata tanto l'età quanto le dichiarazioni di una sua ex ai microfoni del Sun: "Quando è ubriaco si trasforma e mi ha colpita così forte che mi ha lasciata con un occhio nero e con un enorme livido in testa". E i presunti tradimenti di Tiago con alcuni uomini tra cui addirittura lo chef personale dello stesso Neymar e l'attore verdeoro Carlinhos Maia. Questa rissa con ferimento non fa che mettere ancora più in crisi un rapporto che pare essere definitivamente arrivato al capolinea e che potrebbe anche avere degli strascichi giudiziari.



