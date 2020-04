La madre di Neymar ha un nuovo compagno di 22 anni

‘Toyboy’ e ‘Cougar’ sono ormai due termini che si usano sempre più spesso. Il primo è il giovane che cerca una donna un po’ più matura di lui, il secondo indica la donna, generalmente dai 30 ai 55 anni, che vuole trovare un ragazzo in fiore con cui avere una relazione, essa sia stabile o passeggera. Sta di fatto che quella del toyboy sembra essere da molti considerata una moda, ed ancora una volta sono state le celebrità a sdoganarla, basti pensare a Demi Moore o a Madonna.

Una moda alla quale non ha saputo resistere neanche la famiglia del famosissimo Neymar. La madre del campione brasiliano del Psg ha infatti ufficializzato una nuova relazione. La signora Nadine Goncalves sta frequentando Thiago Ramos e l’annuncio è arrivato proprio via Instagram. Lo scatto li ritrae in un momento di tenere effusioni, dove i due accennano un abbraccio. Ad accompagnare il post, la seguente didascalia: "L’inspiegabile non può essere spiegato, lo si vive semplicemente..." .

Ebbene sì, ciò che è infatti inspiegabile agli occhi di molti è infatti la notevole differenza d’età che c’è tra i due piccioncini, ben 31 anni. Inoltre, Thiago Ramos è addirittura 6 anni più piccolo dello stesso Neymar, dato che il calciatore è del 1992, mentre il nuovo toyboy della madre solo del 1998. E se Neymar è un calciatore del Paris Saint Germain da 40 milioni di euro l’anno, Thiago Ramos è un ex calciatore, passato adesso agli E-Sports – fa infatti parte 4K Easy Game, uno dei team più forti del Brasile – oltre ad essere un Tik Toker ed influencer molto famoso.

Sta di fatto che la differenza d’età con la madre di Neymar è un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi attenti del popolo del web. Nonostante qualcuno gli abbia infatti fatto un’infinità di complimenti e augurato tanta felicità, qualcun altro non ha ritenuto che la loro storia d’amore possa essere genuina, ossia slegata da qualsiasi tipo di interesse. Un utente ha scritto: "L’essere umano ha davvero perso la cognizione dei limiti! E la cosa peggiore è che non ci sono persone vere e trasparenti! Tutti sui social network che si complimentano, quando in realtà pensano tutt’altro, come quanto sia ridicola questa storia!" . Un altro, invece, ha preferito giocare con le parole, utilizzando i nomi di un famoso circuito di pagamento come a far intendere che tutto ha un prezzo, persino l’amore: "Amore a prima Visa" .

Nel frattempo, Thiago Ramos ha già scattato e pubblicato la prima foto con Neymar, forse proprio come segno d'intesa. Sicuramente, però, avranno ancora molto tempo per conoscersi meglio.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?