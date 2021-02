Ricordate questo arbitro? Cosa è successo davvero dopo Real Madrid-Juve

La Premier League è stata scossa dalle minacce di morte subite dall'arbitro Mike Dean per un cartellino rosso rifilato al giocatore del West Ham Tomas Soucek nella sfida contro il Fulham. Il fischietto inglese ha ricevuto queste minacce da parte di ignoti ed ha richiesto di non arbitrare nel prossimo turno del campionato inglese. Un altro arbitro d'Oltremanica, Mark Clattenburg, ha deciso di pubblicare una lettera per il Daily Mail con un titolo emblematico "Una vita nella paura" ammettendo di ricevere e di aver ricevuto anche in passato minacce per via di alcune sue direzioni di gara. "Sono abituato a ricevere lettere a casa mia. C'erano insulti vili e minacce" , la sua amarezza.

Clattenburg ha poi deciso di raccontare un aneddoto che riguarda un altro fischietto inglese, Michael Oliver che diresse la famosa partita dei quarti di finale di Champions League tra il Real Madrid di Zinedine Zidane e di Cristiano Ronaldo e la Juventus di Massimiliano Allegri. Oliver, su punteggio di 0-3 in favore dei bianconeri concesse a tempo scaduto un calcio di rigore ai blancos per un fallo di Medhi Benatia su Lucas Vazquez scatenando l'ira funesta dei giocatori della Juventus con Buffon che fu espulso per le eccessive proteste.

"Un essere umano non può fischiare un episodio così dubbio, dopo una gara del genere a meno che al posto del cuore non abbia un bidone dell’immondizia. Se non hai la personalità per stare a questi livelli, allora vai in tribuna con la famiglia, compra le patatine e goditi lo spettacolo. E poi non sei un uomo, queste cose qua le fanno gli animali, non gli uomini. Questo arbitro ha la sensibilità di un bidone dell'immondizia" , lo sfogo amaro del numero uno bianconero al termine del match che sancì l'eliminazione della Vecchia Signora.

L'aneddoto choc

Clattenburg, dunque, in merito a quest'episodio che ha coinvolto il collega Oliver, ha svelato un retroscena choc: "L'arbitro Michael Oliver ha dovuto trasferire la sua famiglia da casa dopo la partita in cui la Juve è stata eliminata dalla Champions League dal Real Madrid nel 2018". Il fischietto 35enne, all'epoca 33enne, ricevette minacce di morte e con lui la moglie Lucy, anche lei arbitro di calcio.

