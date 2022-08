"LeBron James entra nel Milan con RedBird". La rivelazione dall'America

LeBron James, i New York Yankees e Drake sarebbero fra gli investitori del Milan. Lo riporta oggi il "Financial Times", precisando che la famosa franchigia americana del baseball, la stella della NBA e il rapper canadese sono al fianco di Gerry Cardinale, da maggio proprietario del club rossonero.

"Nell'acquisto del Milan, per circa 1,2 miliardi di euro, ci sarebbero anche i New York Yankees, di proprietà della famiglia Steinbrenner, e Main Street Advisors, un fondo di investimento di Los Angeles, che annovera tra i suoi investitori la star del basket LeBron James e il rapper Drake" , ha scritto il "Financial Times".

Il quotidiano finanziario spiega come RedBird, il gruppo statunitense che sta per acquistare la società rossonera, abbia trovato un importante accordo in vista del closing che verrà completato il mese prossimo. Gli Yankees sono di proprietà della famiglia Steinbrenner e di Main Street Advisors, fondo con sede a Los Angeles che ha tra i suoi investitori anche la stella della Nba LeBron James, il famoso produttore musicale Jimmy Iovine (producer degli U2 e braccio destro di Steve Jobs quando Apple lanciò iTunes) e il rapper Drake che quindi diventerebbero a loro volta azionisti del Milan.

I rapporti con Gerry Cardinale

Sarebbe proprio Cardinale il regista di tutta l'operazione: ha lavorato per decenni con i New York Yankees e, nel corso della sua esperienza alla Goldman Sachs, fu uno dei primi investitori nella nascita del canale sportivo regionale della squadra, YES Network, controllato da un consorzio di cui fanno parte gli Yankees, Amazon, RedBird e Sinclair Broadcast Group, che potrebbe arrivare anche a trasmettere le partite della squadra di Pioli.

Per questo motivo gli Yankees lavoreranno a stretto contatto con il Milan, dal momento che l'obiettivo di Cardinale è incrementare i ricavi del club, così come i successi sul campo. Proprio i buoni rapporti di Cardinale con atleti e star hanno aiutato a stendere l’accordo con Main Street e James, Iovine e Drake, i quali non saranno impegnati direttamente, non hanno acquistato partecipazioni del Milan e saranno solo investitori attraverso il fondo.

D'altronde LeBron James e il socio Maverick Carter avevano già relazioni d’affari con Cardinale: RedBird infatti è azionista del gruppo mediatico della coppia, SpringHill, e sono già impegnati in quote di minoranza nel Fenway Sports Group, che controlla il Liverpool e i Boston Red Sox. Al momento Non è ancora chiaro a quanto ammonterà la partecipazione degli Yankees e di Main Street nel Milan.

A breve RedBird annuncerà l’ingresso dei suoi nuovi partner al momento del closing, che secondo il Financial Times ci sarà domani o giovedì al massimo (ipotesi che non viene confermata da Elliott). Adesso non resta che attendere il nuovo Milan a stelle e strisce è già realtà.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?