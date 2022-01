"Mi fa un piacere tremendo...". Mourinho gela il Milan

La Roma di José Mourinho è uscita sconfitta e con le ossa rotta da San Siro dal Milan di Stefano Pioli e al termine del match il tecnico portoghese ha svelato un retroscena riguardante i rossoneri: "Quando vedo come ha reagito San Siro (riferendosi ai tifosi del Milan che l'hanno insultato per tutta la partita; ndr) mi fa un piacere molto grande" , questo l'affondo dell'uomo venuto da Setubal.

La rivelazione di José

"Ho avuto tre anni fa la proprietà del Milan che mi voleva a Milano e dopo tre giorni ho deciso di no, mi fa un piacere tremendo aver preso quella decisione" , questa la rivelazione dell'ex tecnico dell'Inter che ha evidentemente fatto una buona scelta in passato vista l'accoglienza riservatagli dal publbico di fede rossonera: "Sono doppiamente contento di quello che ho risposto. Sono venuti da me ma ho risposto tornate a casa, al Milan non vengo. Io sono un professionista, è vero, ma nella mia professionalità c'è anche la passione. Oggi sono appassionato della Roma, ma c'è anche una passione per il mio passato (riferendosi all'Inter; ndr). E visto quello che è successo, provo un grandissimo piacere ad aver detto no ai dirigenti del Milan".

Polemiche social

La partita di San Siro ha regalato molte emozioni dal primo all'ultimo minuto e ci sono stati anche diversi episodi da moviola. Sul primo il Var Aureliano ha richiamato l'attenzione di Chiffi che ha poi deciso di punire il fallo di mano di Abraham concedendo il rigore che ha poi portato al vantaggio di Giroud. La Roma, però, ha lamentato un mancato rigore concesso per un fallo di Tonali ai danni dell'ex Inter Nicolò Zaniolo. I giallorossi hanno infatti postato sui social l'immagine della netta trattenuta di maglia del rossonero ai danni dell'attaccante della Roma non punito da Chiffi e non ravvisato da Aureliano.

La verità, però, è che la Roma ha perso nettamente contro un avversario a cui mancavano tre elementi chiave in difesa viste le defezioni di tre quinti della linea arretrata. Per quanto riguarda le polemiche, dunque, sembrano lasciare il tempo che trovano mentre le parole di Mourinho faranno sicuramente piacere ai tifosi dell'Inter, meno a quelli rossoneri che sono stati di fatto rifiutati dallo Special One.