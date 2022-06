La rivincita di Bologna: serie sull'1-1

Dalla Georgia con furore. Tomike Shenghelia capovolge tutto, dentro se stesso e nella partita dove la Virtus pareggia la serie scudetto con Milano vincendo per 75-68. I campioni ritrovano l'anima nella battaglia seguendo il cuore e la testardaggine. Il primo a metterci davvero tutto è il guastatore Pajola, poi l'uomo di Tbilisi, 22 punti trovati dopo un inizio che avrebbe demolito chiunque. La rabbia della Virtus la miccia corta dell'Armani che dopo una partenza dove le veniva tutto facile, 17-23 al primo intervallo, ha trovato davvero poco da chi doveva dare fiato ai veterani. Soltanto Biligha ha retto la scena, degli altri quasi meglio non parlare, dal Bentil fumoso alla coppia Baldasso-Ricci che proprio non ne ha imbroccata una. Scariolo vede premiata la sua testardaggine con Shenghelia, la sua strategia per ridare un volto alla difesa cominciando dai rimbalzi che avevano deciso gara 1.

Spunti e mezzi infortuni, Rodriguez e Shields con difensori più feroci sulle mani e sulle caviglie, Hines 2 falli subito, mai dentro la battaglia, e quando ha cercato di rimettersi in gioco ha preso un colpo alla spalla che lo ha mandato dai medici come Hackett a inizio partita. Sono rientrati tutti e due, ma non da protagonisti. La Virtus, però, aveva altri da mandare in battaglia e su questi, uno sprazzo di Belinelli, una magia di Teodosic, la fisicità di Alibegovic. Messina, invece, bussava a teste che non si aprivano e anche quando nell'ultimo quarto era tornato a meno 2 si è trovato la valanga di Shenghelia davanti alla sua maginot difensiva.

Domani si replica davanti ai 12000 del Forum. L'Armani ha bisogno di energia e di affetto, la Virtus solo di continuare a pensare positivo perché ha davvero più armi della sfidante.