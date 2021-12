Colpo di scena Juve: "Può partire subito..."

Si sarebbe mosso direttamente Xavi per cercare di convincere Alvaro Morata a lasciare la Juventus per trasferirsi al Barcellona. L'indiscrezione rimbalza dalla Spagna, dove secondo i quotidiani As e Marca sarebbero fittissimi i contatti tra le parti.

L'allenatore del Barcellona considera Morata il numero 9 ideale per sviluppare e il suo gioco e gli avrebbe un progetto a lungo termine. Dunque non si tratterebbe di un semplice trasferimento di sei mesi, ma di un investimento a lungo termine e lo stesso Morata si sarebbe detto pronto ad accettare la nuova sfida e a tornare in Spagna. A questo proposito As parla anche di conferme che arrivano dall'entourage del giocatore, rivelando che la trattativa potrebbe concretizzarsi già a gennaio.

Una trattativa che diventerebbe a tre visto che comunque va sentito anche l'Atletico Madrid, proprietario del cartellino. Tuttavia tra il Barça e i Colchoneros tra l'altro c'è già i piedi il discorso relativo ad Antoine Griezmann, un'operazione collegata che potrebbe facilitare l'acquisto a titolo definitivo. Non a caso la dirigenza catalana avrebbe proposto all'Atletico di pagare i 40 milioni pattuiti con la Juventus per il riscatto di Morata con i 40 che i madrileni dovrebbero dare ai blaugrana per comprare Le Petite Diable a titolo definitivo.

Dopo l'acquisto di Ferran Torres dal Manchester City, il club catalano ha tutta l'intenzione di aumentare il pressing con la Juve per assicurarsi Morata e invertire la rotta di una stagione fino a questo punto complicatissima.

La caccia al bomber

Qualora dovesse partire Morata, la Juve si fionderebbe immediatamente sul mercato alla ricerca di un altro attaccante. Secondo Tuttosport tutti i nomi circolati con insistenza, finora si stanno progressivamente raffreddando negli ultimi giorni.

Edinson Cavani sembra proprio essere stato depennato, considerato il fatto che lascerebbe Manchester soltanto per andare al Barcellona al posto di Aguero. Anche l’altro attaccante dello United, Anthony Martial non convince del tutto: il 26enne francese non corrisponde all’identikit del “nove classico” richiesto da Allegri. Molto difficile la pista che porta a Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. L'attaccante del Gabon guadagna 15 milioni netti a stagione e nel caso in cui non dovesse risolvere i dissidi con i Gunners, potrebbe restare in Premier League e rinforzare il Newcastle, della nuova proprietà saudita.

Resta la suggestione Mauro Icardi ma pare difficile che il Psg sia disposto a un prestito semplice, magari per sei mesi. La ricerca continua, in attesa del recupero fisico degli attaccanti in rosa. Rispunta il nome di Arkadiusz Milik, che a Marsiglia non si è mai ambientato del tutto e sembra fuori dal progetto del tecnico Sampaoli. Più fluida la situazione per giugno. Piacciono sempre Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic ma è quasi impossibile che possano lasciare i loro club a gennaio. Il nuovo ciclo bianconero ripartirà quasi sicuramente uno dei due.

