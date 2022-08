Rivoluzione nella MotoGp: dal 2023 arriva la Sprint Race

Adesso è ufficiale, dal 2023 la MotoGp cambierà format con l'introduzione della Sprint Race, la gara veloce già sperimentata in Formula Uno.

Irta, Fim e Dorna, in una conferenza stampa congiunta indetta in Austria dove domani si corre il 13° Gp della stagione, hanno ufficializzato la novità nel format.La decisione è stata presa nella pausa estiva, con le Case costruttrici e i team che sono stati informati durante il weekend di Silverstone.

"Introdurremo una gara sprint in ogni Gp al sabato pomeriggio - ha annunciato il massimo dirigente della Fim, Jorge Viegas - Dopo due anni di Covid di grandi sacrifici per tenere in vita questo campionato ora serve maggior visibilità e più spettatori. Serve più spettacolo, più tifosi per dare visibilità anche al sabato. In linea di principio abbiamo già tutto, ci saranno delle cose da discutere ma di certo la sprint darà punti ma non darà l'ordine della griglia di partenza" ha spiegato Viegas.

Il Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, ha aggiunto: "Vogliamo sempre migliorare per lavorare sulla sicurezza e lo spettacolo, abbiamo guardato agli altri sport per adattarci per i fan. Per noi è importante offrire un nuovo programma e calendario per creare più spettacolo. Ne abbiamo parlato con i piloti e i costruttori".

Come funziona

La prima differenza rispetto alla F1 è che la Sprint Race MotoGp sarà presente in tutti i Gran Premi: si disputerà il sabato pomeriggio, con le qualifiche (grazie a cui si comporrà la griglia della Sprint) previste sabato mattina. Dopo il venerdì dedicato alle due sessioni di prove libere, le FP3 saranno programmate per il sabato mattina e saranno seguite dalle qualifiche con Q1 e a seguire Q2. Al Q2 accederanno i primi 10 nella classifica combinata al termine delle FP2.

Nel programma potrebbe sparire la quarta sessione di prove libere, quella dedicata alle ultime prove tecniche in vista delle qualifiche (la notizia non è ancora ufficiale). In questo caso sarebbero le Libere 3, non più decisive per la classifica combinata in vista delle qualifiche, a sostituire le FP4 in questo nuovo format.

Il warm up della domenica mattina dovrebbe restare invariato, ma su questo non ci sono ancora indicazioni ufficiali. Un'altra novità importante rispetto al format della F1 riguarda la griglia di partenza della domenica: la Sprint Race assegnerà punti in ottica Mondiale, ma i risultati della gara del sabato non verranno utilizzati per comporre la griglia della domenica come accade in F1. La griglia del sabato post qualifiche resterà la stessa anche il giorno successivo.

La Sprint Race durerà esattamente la metà dei giri previsti per la gara della domenica e rispetto ai punti che si ottengono nella tradizionale gara della domenica, assegnerà esattamente la metà dei punti. Si tratta di punti che andranno ad aggiungersi regolarmente alla classifica del Mondiale.

Saranno assegnati ai primi 9: 12 punti al primo, 9 al secondo, 7 al terzo e poi via a scalare fino al punto per il nono classificato. Chi vince sia la Sprint Race sia la gara della domenica guadagnerà 37 punti in totale (12 per la Sprint + 25 per la gara tradizionale).

