Robinho condannato a 9 anni per violenza di gruppo

Brutte notizie per l'ex attaccante del Milan, Robinho che è stato condannato a 9 anni di reclusione dalla Corte di Cassazione di Roma per la violenza di gruppo avvenuta nel 2013. Il fatto risale al 2013 quando il 37enne carioca, che compirà 38 anni il prosismo 25 gennaio, giocava ancora nel club rossonero. L'ex Santos e Real Madrid è stato condannato insieme al suo amico Ricardo Falco per violenza di gruppo ai danni di una giovane donna albanese di 23 anni. Il ricorso presentato dagli avvocati dell'attaccante brasiliano è stato respinto: in sostanza i suoi legali hanno sempre parlato di un rapporto "consensuale". La prima condanna è del 2017, confermata poi in secondo grado dalla Corte d'Appello di Milano.

La ricostruzione dei fatti

Robinho nel 2013 giocava nel Milan e insieme ad un gruppo di amici si recò in un noto locale milanese dove la ragazza in questione stava festeggiando il suo compleanno. Secondo le ricostruzioni avvenute in questi anni la donna avrebbe bevuto fino a diventare incosciente e la presunta violenza sessuale sarebbe avvenuta nel guardaroba del locale. La condanna della Corte d'Appello di Milano fu netta evidenziando il “particolare disprezzo nei confronti della vittima, che è stata brutalmente umiliata". Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la giustizia italiana dovrebbe presentare una richiesta formale di estradizione per Robinho e il suo amico al Brasile, che poi dovrebbe avviare una valutazione interna.

Una carriera altalenante

Robinho è stato un buon giocatore che nel corso della carriera ha vestito le maglie di Real Madrid, per tre stagioni, Manchester City per due anni e Milan per quattro stagioni. 83 reti in oltre 330 presenze con queste tre squadre. Non solo, perché, il brasiliano ha anche vestito le maglie del Santos con 109 gol in 246 presenze, in tre momenti diversi della carriera, Atletico Mineiro, Sivasspor e Guanghzou Evergrande. In nazionale, poi, Robinho ha giocato 100 partite segnando 28 reti vincendo due Confederations Cup e una Coppa America.