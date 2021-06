Roland Garros: la russa Sizikova arrestata per partite truccate

Un terremoto scuote il mondo del tennis. La giocatrice russa Yana Sizikova infatti è stata arrestata nella serata di ieri al termine del suo match di doppio perso con la partner Ekaterina Alexandrova contro la coppia formata da Alja Tomljanovic e Storm Sanders. Secondo Le Parisien, l'accusa rivolta alla tennista sarebbe quella di aver truccato alcune partite. Stando alla ricostruzione del quotidiano francese, l'arresto della donna è stato molto movimentato, con il servizio di sicurezza del Roland Garros che cercava di ostacolare in maniera veemente i poliziotti e gli agenti, i quali hanno dovuto bloccare con la forza la tennista russa. Le forze dell'ordine inoltre hanno perquisito la camera d'albergo di Sizikova, che è al centro di un'inchiesta aperta lo scorso ottobre dalla procura di Parigi per truffa e corruzione sportiva in una vicenda di scommesse truccate.

Nello specifico è finito nel mirino degli inquirenti un match del primo turno nel doppio femminile andato in scena il 30 settembre sempre a Parigi tra la coppia di rumene Andreea Mitu e Patricia Maria Tig e quella composta da Sizikova e dall'americana Madison Brengle. Una serie di incredibili doppi falli di Sizikova, decisivi nello spostare le sorti dell'incontro a vantaggio delle avversarie, aveva fatto drizzare le antenne agli investigatori, che avevano riscontrato anche un flusso anomalo di scommesse in concomitanza con la gara. Diverse decine di migliaia di euro erano state infatti scommesse con diversi operatori e in più paesi sulla vittoria da parte delle rumene del quinto gioco del secondo set quando in battuta c'era proprio la russa, la quale tra l'altro aveva raggranellato soltanto un punto in tutto il game. Sizikova è attualmente classificata 765 al mondo in singolare mentre nel circuito di doppio ha vinto l'unico titolo della sua carriera nel 2019 a Losanna con la connazionale Anastasia Potapova ed è al 101° posto nella classifica di specialità.

Anche il nostro tennis in passato purtroppo è stato coinvolto in una simile vicenda. Nel 2018 infatti due ex giocatori italiani, Potito Starace e Daniele Bracciali, furono condannati per aver truccato alcune gare del torneo Atp 500 di Barcellona del 2011. Il primo venne squalificato per 10 anni per aver facilitato un giro di scommesse in relazione a quegli incontri. Il tennista aretino invece venne radiato a vita con effetto immediato e con una sanzione pecuniaria di 250mila dollari, reo di aver alterato l'esito di alcune partite per ottenere guadagni illeciti tramite scommesse. Entrambi inizialmente vennero assolti dalla Corte d'appello Federale della Fit, ma successivamente il caso fu riaperto da un'investigazione della Tennis Integrity Unit. I due raggiunsero la semifinale nel doppio a Roland Garros nel 2012.