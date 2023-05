Roma, un altro sold-out in A. Tante iniziative per i tifosi

Euforia, entusiasmo, emozione. La Roma giallorossa sogna. Mourinho ha portato la sua squadra alla seconda finale internazionale in due anni, questa volta in Europa League. Visti i tanti sold out della stagione, il club ha intenzione di ringraziare i tifosi. Oggi, in occasione della sfida con la Salernitana (anche stavolta è tutto esaurito), si darà spazio ad alcune iniziative dedicate ai romanisti: lo slogan centrale sarà «Io sono la Roma», che verrà stampato su delle maglie celebrative che verranno indossate dai calciatori durante il riscaldamento e che saranno messe in vendita da domani. Inoltre è stato messo in piedi un contest che permetterà ai vincitori di incontrare i loro beniamini al termine della gara, aggiudicarsi la t-shirt e un pallone che verrà autografata. Insomma, la società sta cercando di alimentare l'entusiasmo.

Ieri intanto la squadra si è ritrovata al centro sportivo di Trigoria. Smalling e Dybala sono ormai recuperati del tutto, Mourinho può tornare a fare affidamento anche su Diego Llorente. Assenti invece Celik e Spinazzola dopo i problemi muscolari accusati alla BayArena, ma le loro condizioni sono ancora da valutare. Tra i titolari il portiere Svilar, il giovane Missori a destra e Solbakken al fianco di Pellegrini dietro Belotti. Nel pomeriggio poi Mourinho si è rilassato andando al Foro Italico insieme al vice Salvatore Foti per assistere alla partita fra il russo Medvedev e la rivelazione Rune. La partita con la Salernitana, ormai salva, viene insomma vissuta come una giornata di attesa in vista della finale col Siviglia. La testa di squadra e tifosi non è, ormai da tempo, sul campionato (l'ultima vittoria è datata 16 aprile), bensì sull'Europa League. Per questo oggi, indipendentemente dal risultato, all'Olimpico si respireranno euforia, entusiasmo, emozione.