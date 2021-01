Roma, brutto incidente stradale per Morgan De Sanctis

Una brutta notizia ha agitato la trasferta della Roma a Crotone: il dirigente Morgan De Sanctis, infatti, è stato coinvolto in un grave incidente stradale con la sua automobile. L'ex portiere di Juventus, Siviglia, Udinese, Napoli e Galatasaray non era partito con la squadra per la Calabria e ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma dove è stato operato d'urgenza. Il dirigente giallorosso è stato sottposto ad una delicata operazione a livello toracico e addominale che ha causato l'asportazione della milza ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Vicino a lui in ospedale anche Bruno Conti.

La dinamica dell'incidente

De Santcis viaggiava sulla sua Hyundai, intorno alla mezzanotte, e ha avuto un brutto incidente con l'automobile che si è ribaltata. In un primo momento il dirigente giallorosso ha scelto di recarsi a Villa Stuart ma dopo i primi controlli è stato subito trasportato al Policlinico Gemelli dato che presentava diverse emorragie interne a livello toracico e addominale. L'ex numero uno della Roma ha anche riportato delle fratture alle costole. Fortunatamente il 43enne abruzzese non è in pericolo di vita e si attendono ulteriori sviluppi e notizie nelle prossime ore circa il suo stato di salute.

Solidarietà social

La notizia del suo brutto incidente ha subito avuto una grande rilevanza sui social network con diversi tifosi della Roma ma anche di altre squadre che gli hanno voluto dedicare un pensiero: "Un incidente stradale per DeSanctis. Terapia intensiva ma dicono non in pericolo di vita. Forza Morgan" , e ancora: "Incidente per Morgan De Sanctis: ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma dove ha subito l'asportazione della milza. Non è in pericolo di vita. Buona fortuna!" , "Forza Morgan, non mollare" e "Fratture multiple costali e vertebre dorsali Operato per ridurre emorragia Durante l'operazione è stata asportata la milza Ma la cosa più importante è che è sveglio, cosciente e fuori pericolo".

