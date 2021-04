La Roma elimina l'Ajax e tiene alto l'onore dell'Italia in Europa

La Roma di Paulo Fonseca non sbaglia, pareggia per 1-1 in casa contro l'Ajax di ten Hag e in virtù dell'1-2 maturato nella sfida d'andata stacca il pass per le semifinali di Europa League. Al gol di Brobbey al 49' ha risposto il redivivo Edin Dzeko che al 72' ha definitivamente spento gli ardori dei Lancieri che non sono riusciti nell'impresa di ribaltare la contesa. La squadra di Fonseca resta così dunque l'unico baluardo italiano ancora in vita in Europa e nelle semifinali se la giocherà contro il Manchester United di Solskjaer che negli ottavi di finale aveva eliminato il Milan di Stefano Pioli.

Negli altri match di serata il Villarreal batte 2-1 la Dinamo Zagabria, bissa l'1-0 dell'andata e vola in semifinale dove se la vedrà contro l'Arsenal che ha strapazzato per 4-0 lo Slavia Praga annullando così l'inaspettato 1-1 della sfida d'andata. Le due inglesi partono con il favore del pronostico ma Roma e Villarreal promettono battaglia per staccare il pass per l'ambita finale.

La cronaca della partita

Partita equilibrata nei primi 10 minuti con la Roma che trova anche il gol all'8' con Veretout ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Pau Lopez sbaglia tutto al 13' ma Diawara salva i giallorossi da un gol certo. Pellegrini impegna Stekelenburg con un tiro centrale mentre al 20' Pau Lopez tiene a bada una conclusione di Tadic. L'Ajax mette un po' in difficoltà nel palleggio la Roma che però tiene bene fino all'intervallo senza concedere nessuna particolare occasione da rete.

Nella ripresa il neo entrato Brobbey buca Pau Lopez al 49' su grave disattenzione della difesa giallorossa. Al 56' l'Ajax segna il 2-0 con Tadic ma l'arbitro annulla per fallo di Tagliafico su Mkhitaryan. La Roma però sale di tono e al 72' con una bella azione corale arriva al pareggio con Dzeko su assist di Calafiori. Il gol del pareggio dà forza alla Roma e sgonfia le ambizioni dell'Ajax che negli ultimi 18 minuti più recupero non impensierisce più di tanto i giallorossi di Fonseca che staccano con merito il pass per le semifinali dell'Europa League

Il tabellino

Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Ajax: Stekelenburg; Klaiber (22' Schuurs), Timber, Martinez, Tagliafico; Alvarez, Klaassen, Gravenberch; Antony (46' Brobbey( Tadic, Neres

Reti: 49' Brobbey (A), 72' Dzeko (R)

