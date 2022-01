Milan-Roma non è finita. "Deve stare zitto...": scoppia la bufera

La Roma è uscita da San Siro sconfitta e furiosa per l'arbitraggio del signor Chiffi coadiuvato al Var da Aureliano. Secondo i giallorossi i due arbitri hanno usato due pesi e due misure nel valutare gli episodi risultati poi decisivi ai fini del risultato finale. Il tocco di braccio di Tammy Abraham, impercettibile e poco chiaro anche dopo diversi replay, è stato valutato da rigore da Chiffi (dopo essere stato richiamato al Var da Aureliano). Lo stesso metro, però, secondo la Roma non è stato utilizzato con Sandro Tonali che nell'area di rigore del Milan ha trattenuto vistosamente la maglia di Nicolò Zaniolo: per arbitro e Var in questo caso l'intervento del 21enne rossonero non era punibile con il penalty.

La rabbia della Roma

Il club giallorosso, poco dopo il triplice fischio di Chiffi, ha postato la foto del fallo di Tonali su Zaniolo sui propri canali ufficiali

I commenti dei tifosi della Roma sono stati a favore del post e contro l'arbitraggio di Chiffi: "Maresca e Chiffi stesso spartito. Contenti di vincere così... 15 in campo più 3 al var. Se in europa arrivate ultimi, ci sarà un motivo. Buffoni", e ancora: "Un furto a mano armata", "Fatevi sentire.. andate a sbattere i pugni. Non è più accettabile tollerare cose simili". "Chiffi missione compiuta: apre le marcature e poi distrugge la difesa della nostra #ASRoma [Cuore giallo] [Cuori] in vista della Rubentus! Che amarezza! A che serve il mercato di Gennaio di fronte a tutto ciò…con le altre vinciamo comunque,quindi risparmiamo! Complimenti per la foto!".

Mourinho amaro e arrabbiato