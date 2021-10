"Arbitra lui?". Bufera per la scelta su Roma-Milan

Roma-Milan non è ancora iniziata, ma è già polemica sull'arbitro della partita. I tifosi rossoneri si sono scatenati contro la designazione dell'arbitro Fabio Maresca di Napoli, protagonista in passato di numerosi episodi controversi quando ha incrociato il Diavolo.

Sarà dunque Fabio Maresca, fischietto recentemente nominato presidente della sezione arbitri di Napoli, a dirigere il big match di domenica sera, che chiuderà l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Sui social, sono tantissimi i tifosi rossoneri che hanno storto il naso dopo questa designazione visto che nei dieci precedenti con il Milan sono numerosi gli errori commessi dal direttore di gara ai danni della squadra di Pioli.

Nel mirino la partita Parma-Milan del 12 aprile 2021, quando estrae il cartellino rosso a Zlatan Ibrahimovic per qualche parola di troppo che avrebbe pronunciato lo svedese. In realtà, dalle immagini e soprattutto degli audio che arrivano dal campo non viene accertata nessuna offesa o frase irriguardosa da parte dell'attaccante rossonero. Con ogni probabilità è Maresca a capire male quello che viene detto da Ibra. Alla fine Zlatan venne squalificato per un turno dal Giudice Sportivo per "atteggiamento provocatorio e critica irrispettosa".

Piena di polemiche anche Roma-Milan 1-1 del 3 febbraio 2019, diretta proprio da Maresca. In quella partita, l'arbitro commette due errori gravi: prima non concede un clamoroso rigore al Milan per un fallo di Kolarov su Suso. La trattenuta del difensore serbo è di fatto evidentissima poi nel finale non estrae il secondo giallo a Pellegrini dopo un netto intervento da ammonizione sempre sullo spagnolo. La designazione non ha convinto nessuno anche sulla sponda giallorossa. Ancora fresco il ricordo di Roma-Sassuolo dello scorso dicembre, che provocò le vibranti polemiche scatenate dall'ex tecnico Paulo Fonseca nei confronti di Maresca, protagonista di una direzione di gara davvero disastrosa.

La bufera social

Permaloso, poco propenso al dialogo e dal cartellino facile, sono i principali difetti che su Twitter vengono attribuiti al prossimo arbitro di Roma-Milan. Così tra i vari commenti c'è chi ripercorre tutti gli errori del direttore di gara contro il Milan: "Rosso a Ibra con il Parma. Rigore dato al Toro per un calcio di Verdi su Tonali. Fallo di Murru su Leao che salta, ammonito Leao che era diffidato. Kolarov stende Suso, niente rigore. Rosso a Bakayoko inesistente con il Bologna". Ma è soprattutto la provenienza napoletana del direttore di gara a non lasciare tranquilli i tifosi rossoneri: "Ma Maresca non doveva mai piu arbitrare il Milan? Oh no come mai un arbitro napoletano arbitrera il Milan in una partita delicata come quella di Domenica". Un fattore che lascia perplessi anche i commentatori più equilibrati: "Nessun complottismo, ma designare Maresca di Napoli per Roma-Milan mi pare una decisione che lascia qualche dubbio…". Insomma l'atmosfera in vista della partita di domenica si preannuncia già infuocata.

#milan #maresca domenica il napoletano Maresca farà scempio delle ambizioni del Milan. — DucadiOmnium (@DucadiOmnium) October 29, 2021

I milanisti ancora piangono per il rigore (inesistente) di kolarov su Suso, lol. Vivono su un altro pianeta #maresca — Andrea Ferrazzuolo (@AndreaFerrazz) October 29, 2021

Quindi domenica sera ci arbitrerà #Maresca @AnfetaMilan ve lo dice da giorni: a Roma un solo punto sarebbe ORO — Potere Rossonero (@potererossonero) October 29, 2021

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?