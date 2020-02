La Roma non fa la stupida: Gent, basta il pari

Il salvagente è ancora gonfio. La Roma si qualifica per gli ottavi di Europa League e può continuare a sognare il trionfo internazionale che regalerebbe anche la qualificazione diretta alla Champions League. In Belgio la Roma pareggia 1-1 in casa del Gent (reti di David al 25' per i padroni di casa e di Kluivert, al 29', per i giallorossi) ed evita, non senza brividi, quell'eliminazione che avrebbe probabilmente definitivamente compromesso la stagione. In campionato, infatti, i giallorossi sono a -3 dal quarto posto dell'Atalanta che ha però giocato una partita in meno e che ha dalla sua anche il vantaggio degli scontri diretti (la squadra di Fonseca è quindi a -6 virtuali dai bergamaschi che però possono accontentarsi dell'arrivo a pari punti).

Per questo il tecnico portoghese ha schierato i titolari: Mkhitaryan è sembrato ispirato e pimpante, così come Carles Perez, sempre più inserito negli schemi tattici dei giallorossi. Non ha invece convinto Mancini, ultimamente un po' distratto quando gioca da centrale di difesa (è andato a vuoto in occasione del vantaggio belga), mentre Dzeko, nonostante il solito lavoro sporco fatto per la squadra, non è mai riuscito a calciare in porta. In generale la prestazione dei giallorossi è stata un po' timida, anche se di positivo c'è la reazione immediata allo svantaggio (bella la palla di Mkhitaryan per Kluivert, svelto a battere Kaminski). Un gol che riempie d'aria il salvagente della Roma.