La Roma non paga la fatica delle coppe

Il gol del baby, quello del capitano e l'ultimo del suo 9. Nella corsa a rilento in zona Champions, la Roma imita la Lazio nel punteggio e allunga sulle milanesi (ora è a +5 sull'Inter quinta). A un mese dal suo 21° compleanno Edoardo Bove segna il suo secondo gol in serie A dopo quello del 19 febbraio 2022 al Verona sempre all'Olimpico; a tre giorni di distanza dall'errore dal dischetto di Rotterdam, capitan Pellegrini si riscatta forte anche del sostegno della Curva Sud che gli dedica uno striscione prima del match; Tammy Abraham gioca solo un quarto d'ora a causa della spalla malmessa (ricordo dell'amara serata europea) ma trova la zuccata vincente nel recupero.

Il tutto nella notte in cui Mourinho deve rinunciare alla sua punta principale: Paulo Dybala resta infatti a riposo per il problema all'adduttore nel primo round europeo con il Feyenoord (con la speranza di recuperarlo per il secondo). Tradisce invece ancora Belotti, sempre fermo in campionato a quella tripletta segnata a Empoli il 1° maggio 2022, quando però vestiva ancora la maglia del Torino.

Partita dal gioco spezzettato e con strappi quasi esclusivamente giallorossi che Mourinho decide di affrontare con un centrocampo ricco di elementi temendo la fisicità dell'Udinese. Che all'andata rifilò alla Roma la più pesante delle sconfitte, ma erano altri tempi e i friulani avevano la quinta innestata. Musica ben diversa ieri, con Pellegrini e compagni che mantengono il controllo della gara pur senza il predominio nel possesso palla, rischiando pochissimo se non con il rigore concesso dal tocco di mano di Mancini e però sventato da Rui Patricio che respinge la conclusione di Pereyra. Lo stesso che nel primo tempo, con la stessa dinamica, aveva regalato un penalty alla Roma fallito da Cristante (promosso rigorista dopo l'errore di Pellegrini in Coppa) anche se sulla respinta del palo è stato lesto il giovane Bove a infilare in porta.

Non un bel rapporto per la Roma con i tiri dal dischetto (già tre sbagliati su 9 concessi in campionato), ma i giallorossi restano la squadra che ha vinto più gare nel 2023 mantenendo la porta inviolata (nove). È forse questo il segreto delle due romane (la Lazio vanta 18 clean sheet su 30 gare) ma la terza vittoria di fila - con il secondo 3-0 in casa - è un chiaro messaggio ai naviganti. In attesa della Fiorentina stasera, la squadra di Mourinho è per ora l'unica italiana che vince dopo le fatiche di Coppa.