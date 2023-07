Roma, pressing di Dybala e Mou per Morata. L'Inter in attesa

Tutti pazzi per Alvaro Morata (foto). Il goleador spagnolo sta diventando l'uomo copertina di questo mercato estivo. La penuria di grandi attaccanti sia di alto livello sia accessibili economicamente per le casse dei nostri club rende il 31enne dell'Atletico Madrid ambito come non mai. I Colchoneros chiedono 21 milioni per cederlo, ma l'entourage della punta vanterebbe una promessa (solo verbale) per liberarlo dinanzi a un indennizzo di 12 milioni. Il che - nonostante Morata non goda dei benefici del Decreto Crescita - lo rendono allettante per le big. La prima a pensarci in ordine temporale era stata il Milan che poi ha deciso di non affondare il colpo, virando su Taremi (Porto). Adesso ci sono in pressing Roma (soprattutto) e Inter, con la Juve sullo sfondo. I bianconeri, infatti, lo tengono d'occhio qualora le altre piste (Lukaku in primis e poi David) non dovessero decollare.

Quella che realmente si sta prodigando per accaparrarsi Alvarito é la società giallorossa, che ha già messo sul piatto un quadriennale da 4,5 milioni a stagione. Inoltre sia Dybala (i due sono amicissimi tanto che la Joya ha fatto da padrino a Bella, la quarta figlia di Morata) sia Mourinho (con una lunga telefonata) stanno spingendo per convincerlo a sbarcare nella Capitale. Occhio però all'Inter che sta provando a recuperare posizioni, puntando sull'ottimo rapporto tra il suo agente Juanma Lopez e Marotta, che portò per la prima volta Morata in Italia alla Juve nel 2014. Come piani B i nerazzurri studiano Zapata (Atalanta) e Beto (Udinese), mentre non tramonta il sogno Balogun (cercato pure dal Milan). Oggi visite mediche per Cuadrado (ieri i tifosi sotto le sede hanno contestato il suo acquisto). Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan oggi completerà l'acquisto di Reijnders (visite e firme) e si avvicina a Musah (Valencia). A proposito di centrocampisti: Arthur (Juve) é diretto alla Fiorentina.