Roma, sogno di rigore. Poi un autogol la gela

Quel tocco involontario di Mancini nella propria porta a pochi giri di lancette dai tempi supplementari fa risvegliare di colpo la Roma. La squadra di De Rossi sfiora un colpo mai riuscito in trasferta a nessuna squadra italiana nelle Coppe Europee: due rigori di Paredes, uno per tempo e su errori della difesa tedesca, avevano siglato l'incredibile rimonta dopo una notte di sofferenza in diversi momenti del match, le tante parate del sempre più positivo Svilar, ma per i giallorossi anche una media tiri nello specchio superiore a quella dell'intera cavalcata in Europa League.

Poi la rimonta del Bayer Leverkusen che stava per interrompere la sua magnifica serie di gare senza sconfitte (ora sono 49), evitata con l'autogol del difensore giallorosso, capace in campionato di decidere sfide importantissime come il derby contro la Lazio, e con la rete del difensore Stanisic - schierato da Xabi Alonso nel finale per evitare altri guai - al sesto minuto di recupero. Il club tedesco aveva pubblicato sul sito le istruzioni per i biglietti della finale di Dublino, salvo rimuoverle dopo qualche ora. E almeno fino all'81' ha sudato freddo perchà ha rischiato di gettare al vento la positiva prova dell'Olimpico.

La Roma è sovrastata a lungo dalla velocità dei tedeschi dopo essere partita in attacco con coraggio e con due punte di ruolo, Azmoun e Lukaku. I tedeschi iniziano l'assedio alla porta di Svilar che è attento sulle varie conclusioni del quasi tridente teutonico. Ma quando le squadre stanno per concludere la prima frazione, ecco il fallo su Azmoun in area e il rigore che ricarica per l'intervallo i giallorossi. Non tira Pellegrini dopo le ultime disvvaenture, Paredes invece è preciso.

Il gol mette paura ai tedeschi che dopo aver testato ancora i riflessi di Svilar, regalano un altro penalty ai giallorossi con un tocco di mano pescato dal Var. Paredes fa il bis, la Roma si illude ma poi la stanchezza (Pellegrini uscirà distrutto dal campo in anticipo) e la sfortuna negano l'impresa.

In finale va il Bayer grazie soprattutto alla gara di andata, niente seconda finale di fila per i giallorossi.