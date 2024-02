La Roma vince la lotteria dei rigori con l'eroe Svilar

A marzo, grazie a Roma e Milan, la truppa italiana impegnata nei tornei europei sarà ancora compatta, un bene per il ranking Uefa. I rigori, stavolta, sorridono in Europa League alla Roma, non come avvenne nella finale del maggio scorso a Budapest con tanto di swow di Mourinho contro l'arbitro. Il portiere Svilar diventa il protaonista con i penalty parati a Hancko e Jahanbakhsh, mentre nella Roma sbaglia solo Lukaku e segnano Paredes, Cristante, Aouar e Zalewski. La Roma prosegue con sofferenza il suo cammino nel torneo dopo una sfida dura nella notte in cui la spinta dell'Olimpico (67.300 spettatori, record di presenze) è più forte e non mancano certo cuore e orgoglio. Dybala e Lukaku, guardati a vista e anche «maltrattati» dagli avversari, non riescono a regalare i guizzi che avrebbero potuto fare la differenza. Anche se il belga avrebbe al 121' la palla del 2-1 fallita in diagonale.

E così dopo il botta e risposta nei primi quindici minuti, di occasioni da gol se ne vedono poche. Capitan Pellegrini, con una perla da fuori area, replica al gol (molto fortuito) di Gimenez, il temuto attaccante del Feyenoord che però dopo la rete sparirà di fatto dal match. La gara è dura, i contrasti decisi degli olandesi fruttano solo quattro gialli alla squadra di Slot mentre i giallorossi protestano per un paio di interventi in area (su Llorente ed El Shaarawy) che l'arbitro e il Var non giudicano fallosi. De Rossi nel corso dei 120 minuti tenterà tutte le soluzioni possibili, dovendo rinunciare dopo 70 all'infortunato Pellegrini e nei supplementari all'acciaccato Dybala.

Dopo un match dispendioso e un assalto finale nell'overtime, durante il quale è più pericoloso il Feyenoord, la Roma è sulle gambe ma fortunatamente dal dischetto ne segna quattro su cinque.

Oggi sorteggio degli ottavi di Europa League alle 12 (Dazn e Sky): teste di serie West Ham, Brighton, Rangers, Atalanta, Liverpool, Villarreal, Slavia Praga, Bayer Leverkusen; non teste di serie Roma, Milan, Friburgo, Benfica, Qarabag, Sporting Lisbona, Sparta Praga, Marsiglia. Alle 13 sorteggio ottavi di Conference con la Fiorentina.