Roma, Zaniolo entra e ribalta il Ludogorets

Roma. Notte europea agrodolce per Roma e Lazio, antipasto dell'atteso derby di domenica. La squadra di Mourinho ribalta il Ludogorets all'Olimpico con due rigori di Pellegrini (entrambi procurati da Zaniolo) e le rete dello stesso 22 giallorosso, quella di Sarri cade in casa del Feyenoord per un gol di Gimenez molto contestato per un presunto scontro fra l'attaccante e il portiere Provedel.

L'appuntamento è fissato ora al 16 febbraio 2023 per l'andata degli spareggi: la Roma farà quelli di Europa League con il rischio di trovare nell'urna il Barcellona o il Siviglia, ma anche Ajax, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona, Salisburgo e Shakhtar Donetsk (tutte retrocesse dalla Champions come la Juventus che però non potrà toccare ai giallorossi in quanto non sono ammessi derby in questa fase del torneo); la Lazio scende in Conference League (definita dal ds Tare «la Coppa dei perdenti») finendo terza nel girone in cui tutte finiscono a quota 8 punti, superata dal Feyenoord ma anche dal Midtjylland, vittorioso sullo Sturm Graz per 2-0. Fatale quel 5-1 subito in casa dei danesi che alla fine peserà nella differenza reti, decisiva nello stilare la classifica. Per i laziali sorteggio con una belga (Anderlecht e Gent) o squadre dell'est (Dnipro, Lech Poznan o Cluj) o ancora la serba Partizan e la svizzera Basilea, impossibile l'incrocio con la Fiorentina che ieri ha vinto 3-0 sul campo dei lettoni del Rfs Riga, ma ha chiuso al secondo posto per il contemporaneo successo (3-1) dell'Istanbul Basaksehir.

Inizia in salita la notte di Abraham e compagni con il gol di Rick in chiusura di primo tempo. Ma con i cambi (decisivo l'ingresso di Zaniolo che spacca la partita) Mourinho sorpassa gli avversari bulgari e si prende il secondo posto dietro al Real Betis (3-0 all'Hjk Helsinki). Esce sconfitta la Lazio nell'inferno del De Kuip di Rotterdam: buon primo tempo e una traversa di Felipe Anderson, poi la rete contestata di Gimenez e tanto nervosismo. Fioccano i cartellini, anche per Sarri reo di aver mostrato all'arbitro un bicchiere di birra piovuto dagli spalti, e alla fine rosso a un ingenuo Romero.