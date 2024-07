Milan, Fulkrug c'è. E pure il figlio di Ibra

Ascolta ora 00:00 00:00

Alvaro Morata è stato solamente l'antipasto. Il Milan lavora ora per piazzare almeno altri tre colpi di mercato. I rossoneri vogliono completare l'attacco con Niclas Fullkrug al posto di Luka Jovic che può andare da José Mourinho al Fenerbahce. Il centravanti tedesco ha già dato il suo benestare al trasferimento a Milano: adesso toccherà a Furlani e Ibrahimovic trovare l'accordo con il Borussia Dortmund. Operazione da 15 milioni.

Intanto per il centrocampo continua il pressing milanista per Fofana: offerti 18 milioni al Monaco, che ne vuole 25 per cedere il mediano francese. Occhio poi al gioiellino serbo Samardzic dell'Udinese, che può diventare d'attualità in caso di partenza di Adli e Bennacer che hanno mercato in Arabia Saudita. In difesa invece il Diavolo fa rotta verso Salisburgo: assalto a Pavlovic. Il centrale ha detto si alla proposta rossonera (quinquennale da 1,8 milioni a stagione): si cerca ora la quadra con gli austriaci sulla base di 20-22 milioni più bonus. Capitolo rinnovi: dopo il no al Bayern Monaco passi avanti per il prolungamento di Maignan fino al 2028 con stipendio da 6 milioni all'anno, in dirittura quello di Gabbia (fino al 2028: guadagnerà 1,8 milioni a stagione); mentre sul fronte Theo Hernandez ogni discorso è stato procrastinato all'autunno. Infine una curiosità: Maximilian Ibrahimovic (in foto), figlio di Zlatan, ha firmato il suo primo contratto da professionista col Milan. Il classe 2006, attaccante come papà, si aggregherà alla squadra Under 23 (Milan Futuro) che giocherà in Serie C (Girone B). Tra gli esuberi Origi: ci sono proposte da MLS, Turchia, Qatar e Arabia Saudita.

La Juve invece non molla la presa

per Todibo (Nizza) e Koopmeieners (Atalanta); mentre Soulè si avvicina alla Roma e Rugani può andare al Bologna. Infine passi avanti per il rinnovo di Dumfries con l'Inter fino al 2028 con ingaggio da 4 milioni a stagione.