Sei Nazioni, esordio da incubo per l'Italia: il Galles vince 42-0

L'Italia cede 42-0 al Galles, nella sfida della prima giornata del Sei Nazioni 2020, che ha visto l'esordio di Franco Smith sulla panchina degli azzurri.

Nuova Italia, ma vecchi problemi per gli azzurri. La nuova Italrugby di Smith, più giovane e con meno stranieri rispetto al passato, esce pesantemente sconfitta con il punteggio di 42-0 dal Tempio di Cardiff nella prima giornata del Sei Nazioni. Tanti errori palla in mano, l’incapacità di rompere la difesa gallese e la netta superiorità dei padroni di casa non fanno mai entrare gli azzurri in partita ma nonostante tutto la trasferta in Galles rimanda qualche buona sensazione: si è visto il carattere e l'aggressività in difesa che a lunghi tratti ha funzionato. Gli azzurri hanno terribilmente patito i punti di incontro: i pochi palloni vinti uscivano troppo lentamente dai raggruppamenti perché la linea arretrata potesse mettere in difficoltà i Dragoni. In difesa, i nostri hanno placcato col 90% di successo ma gli avversari erano troppo veloci e con improvvise alternative di gioco che hanno sfiancato gli azzurri. La differenza tra il Galles, una delle compagini più forti del mondo, e l'Italia purtroppo si è vista tutta.

Arriva così il 23simo ko consecutivo nel torneo per la selezione tricolore con cinque mete a zero, 21 punti subìti nel primo tempo e altrettanti nella ripresa, senza segnarne neppure uno. Il Galles parte subito forte con tre calci piazzati di Dan Biggar, due minuti più tardi è Josh Adams a tuffarsi in meta. Sempre il numero 11 raddoppia alla mezz’ora, servito da un passaggio tra le gambe di Biggar, che arrotonda il punteggio. Sul finire del primo tempo i Dragoni chiudono la partita, rinunciando a un facile calcio di punizione in mezzo ai pali per una touche a 5 metri dalla linea di meta avversari.

Nella ripresa l’Italia riesce ad abbassare il ritmo, ma il Galles va di nuovo in meta, questa volta per 2 volte: la prima dopo circa 20 minuti con Nick Tompkins, la seconda a 4’ dal termine con George North. Il Galles controlla il match senza spingere ma mantenendo un ritmo buono di gioco, che imbriglia l'Italia, incapace di cambiare il trend del match. A tempo scaduto tripletta di Josh Adams e punteggio finale sul 42-0. I padroni di casa hanno dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra: tra la favorite per la vittoria finale nel Sei Nazioni. Gli azzurri nonostante la pesante sconfitta, lasciano Cardiff senza rimpianti. Ci riproveranno domenica prossima, allo stadio Saint Denis di Parigi contro la Francia.

Il Tabellino

GALLES - ITALIA 42-0

Marcatori: 3', 10', 15' Biggar (cp), 17', 29', 82' Adams (m), 30', 60' Biggar (tr), 58' Tompkins (m), 76' North (m), 77', 83' Halfpenny (tr).

