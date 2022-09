Russia esclusa da Euro 2024: è fuori dal sorteggio per i gironi di qualificazione

La Russia non parteciperà al sorteggio per la composizione dei gironi di qualificazione a Euro 2024, a ottobre. Lo ha annunciato la federazione in un comunicato, spiegando come si tratti di una risposta alla decisione della Uefa "di sospendere la partecipazione delle squadre nazionali e dei club russi alle competizioni gestite dal massimo organo calcistico europeo".

Una decisione arrivata in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe russe, lo scorso febbraio. Questa sanzione è stata applicata dall'Europeo femminile, all'inizio dell'estate in Inghilterra, dove il Portogallo ha sostituito la selezione russa, e al prossimo Mondiale di calcio maschile in Qatar (20 novembre-18 dicembre).

Il Comitato Esecutivo Uefa riunito oggi a Hvar, in Croazia ha approvato la procedura del sorteggio che si svolgerà domenica 9 ottobre all'interno del centro espositivo Festhalle di Francoforte, in Germania. La Nazionale tedesca, la squadra della federazione ospitante Euro 2024, si qualifica automaticamente per il torneo finale e quindi non partecipa al sorteggio di qualificazione.

Come si svolgerà la qualificazione

Tutte le squadre russe sono attualmente sospese a seguito della decisione del Comitato Esecutivo Uefa del 28 febbraio 2022 che è stata ulteriormente confermata dal Tribunale Arbitrale per lo Sport il 15 luglio 2022. La Russia non è quindi inclusa nel sorteggio di qualificazione al Campionato Europeo di Calcio Uefa 2022-24, ha reso noto la Uefa.

Saranno 53 le federazioni nazionali che partecipano al sorteggio di qualificazione che assegnerà i partecipanti ai dieci gironi, sette gruppi da cinque squadre e tre gruppi da sei squadre. Le dieci vincitrici dei gironi e le dieci seconde classificate del gruppo si qualificano per il torneo finale. I restanti tre posti saranno decisi attraverso i play-off che si giocheranno a marzo 2024. Le 53 squadre partecipanti sono teste di serie secondo il ranking complessivo della Uefa Nations League 2022/23 e divise in sette gironi.

La nazionale allenata da Valerij Karpin non potrà partecipare a nessuna attività organizzata dall’organo europeo "fino a nuovo avviso" , si legge nella nota. La Russia ad Euro 2020 aveva partecipato, era nel girone B con Belgio, Danimarca e Finlandia, ed era arrivata penultima con la sola vittoria contro la Finlandia. Si tratta comunque di un'esclusione molto importante. È il terzo grande torneo che salterà, dopo la Nations League e i Mondiali in Qatar.

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?