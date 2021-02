Sabatini ora si scatena: "Radja? Un poco di buono"

Walter Sabatini, ex dirigente della Roma ed attuale coordinatore delle aree tecniche di Bologna e Montreal Impact, è entrato a gamba tesa su Radja Nainggolan. Intervenuto a Teleroma56 il dirigente umbro ha riservato parole al vetriolo nei confronti del centrocampista belga, di proprietà dell'Inter ma oggi in forza al Cagliari: "Nainggolan è un poco di buono, mai ha voluto riconoscere a me una parte della sua felicità o della sua storia. Ho un affetto straordinario per lui, lo ho anche abbracciato quando era sudato ed è una cosa che non farei neanche con mio figlio, ma resta un poco di buono", l'affondo di Sabatini sul Ninja.

"Lo chiamavo di notte quando ero qui a Roma, mi giurava e spergiurava di essere a letto: un vero bugiardo, era sempre in giro" , uno dei tanti passaggi dell'intervento telefonico di Sabatini che ha poi continuato calcando ulteriormente la mano: "E’ ignobile per un professionista farsi riprendere ubriaco fuori da una discoteca, ma gli ho voluto un bene sportivo eccezionale" . Chiusura con una carezza nei confronti di Nainggolan: "Mi faceva emozionare con le sue scivolate. Quando arrivò a gennaio mi sembrava di aver fatto il colpo della vita, pensavo di aver preso il colpo di genialità tecnico-tattica che ci mancava. Si è messo da subito la maglia addosso".

Caso Dzeko

Sabatini è poi entrato nel merito rispetto alla querelle tra l'ex capitano della Roma Edin Dzeko e il tecnico portoghese Paulo Fonseca: "Vedere trattato Dzeko con un'ironia grossolana... Edin è un professionista eccezionale, con una grande educazione. Non ha mai creato problemi e non può crearne. Se c'è stato un diverbio da spogliatoio non ci possono essere conseguenze così importanti. Ricordo che in due anni è stato ceduto quattro volte", le parole al miele per il bosniaco.

Chisura con una puntura nei confronti di Paulo Fonseca con Sabatini che fa ampiamente capire di essere dalla parte dell'ormai ex capitano della Roma dato che la fascia è passata sul braccio di Lorenzo Pellegrini e in caso di assenza dell'ex giocatore del Sassuolo a Bryan Cristante: "Per un bravo allenatore, ma deve smetterla di fare il kapò. Sul campo lo vedo davvero bene, un dirigente mi chiese se fosse il caso di presentarlo alla Roma e io spesi ottime parole per lui. Adesso bisogna vincere le partite, basta storielle".

