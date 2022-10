Salernitana, sgarbo a Lotito. E Milinkovic-Savic salta il derby

Un tonfo imprevisto e che fa male. Eppure la partita si era anche messa bene. La Lazio perde 3-1 in casa con la Salernitana, venendo ribaltata nella ripresa. L'aveva sbloccata Zaccagni, a fine primo tempo, ma, paradossalmente, da quel momento i biancocelesti hanno staccato la spina. Così si sono sgretolate le certezze faticosamente costruite durante l'anno. Già, perché prima del gol del pareggio (splendido) dell'ex Candreva, la Lazio non subiva gol da 619 minuti. Nella storia del club solo Orsi (733', ma in B) e Marchegiani (745') erano rimasti imbattuti più a lungo di Provedel.

Dopo l'1-1 la Lazio è evaporata, prendendo più gol su azione in 25 minuti (prima Candreva al 51', poi Fazio al 68' e Dia al 76') che in tutto il campionato fin qui disputato. In un attimo la classifica è peggiorata notevolmente, al punto che dal terzo posto in classifica la squadra di Sarri non solo viene agganciata dall'Inter al quarto, ma può essere scavalcata dalla Roma (e scivolare così al quinto) nel caso in cui i giallorossi vincessero stasera a Verona.

Ma la brutta giornata della Lazio non si limita a questo: Sarri ha infatti provato a risparmiare Milinkovic-Savic (diffidato) per non rischiarlo in vista del derby, ma ha dovuto inserirlo, visto il risultato che stava maturando, nel momento più caldo della partita. Il serbo è così incappato in un giallo (in realtà ingiusto) che gli farà saltare la sfida con la Roma. Per la Salernitana si tratta della prima vittoria esterna della stagione che la porta a stare già a +10 dalla Sampdoria penultima. Il tutto sul campo, mai espugnato prima di ieri, dell'ex presidente (spesso contestato dalla tifoseria campana) Lotito. Che per la prima volta in questo campionato deve registrare un tonfo imprevisto. Che proprio per questo fa tremendamente male. E che con la squalifica di Milinkovic-Savic rischia di avere ripercussioni anche sul derby...