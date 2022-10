Salta la quarta panchina in Serie A: ecco di chi si tratta

Gabriele Cioffi non è più l'allenatore del Verona. Il tecnico dei gialloblù è stato sollevato dall'incarico e ora la dirigenza sta lavorando sul suo successore che potrebbe essere l'ex Cagliari Diego Lopez. Cioffi è il quarto allenatore a saltare in Serie A dopo Sinisa Mihajlovic in favore di Thiago Motta al Bologna, Giovanni Stroppa al Monza in favore di Raffaele Palladino e Marco Giampaolo alla Sampdoria avvicendato da Dejan Stankovic.

Una vittoria, due pareggi, sei sconfitte e il terzultimo posto in classifica: è questo lo score del Verona dopo solo 9 giornate. I gialloblù che avevano fatto della solidità e della difesa il loro punto di forza nelle ultime stagioni sono una delle peggiori difese del torneo con 17 gol subiti come Spezia e Sampdoria, peggio ha fatto solo la Cremonese, e solo 8 realizzati.

Nove giornate quattro esoneri

Cioffi è dunque il quarto allenatore a cadere in Serie A in questa stagione. Il primo a essere esonerato fu (in maniera inaspettata) Sinisa Mihajlovic, che pagò con l'esonero un avvio a rilento con due sconfitte, contro Lazio e Milan, e tre pareggi. Al suo posto è arrivato Thiago Motta che nel giro di 4 partite ha collezionato una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

La sesta giornata è sta fatale a Giovanni Stroppa che aveva però conquistato un solo punto con un pareggio e cinque sconfitte. Palladino da quando è arrivato ha solo vinto mettendo in fila tre perle una dietro l'altra portando a quota 10 punti i brianzoli. Penultimo a saltare fu Marco Giampaolo dopo lo 0-3 di Marassi proprio contro il Monza. 2 pareggi e sei sconfitte, questo lo score del "Maestro" sulla panchina della Doria con il suo sostituto Dejan Stankovic che al suo esordio ha conquistato un punto contro il Bologna. Al momento, dunque, quattro allenatori sono stati sostituiti ma siamo certi che da qui a fine stagioni ci saranno altri ribaltoni in una stagione particolare che si fermerà a metà novembre per via del Mondiale in Qatar per poi ripartire a gennaio per poi terminare i primi di giugno.