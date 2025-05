"La Samp in B già ci stava stretta, in C è follia pura. Colpa delle gestioni disastrose... Ma torneremo"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Ma chi ha sbagliato, Pagliuca?». La mitica domanda di mister Vujadin Boskov ai tempi della Samp che stupiva il mondo, e che aveva proprio in Gianluca Pagliuca (oggi 58enne in splendida forma) uno dei suoi punti di forza, è riecheggiata beffarda alla fine del fatidico match di due sere fa pareggiato con la Juve Stabia e che ha condannato i blucerchiati all'onta della serie C. Ma che c'entra il portierone della ex SuperSamp e della Nazionale azzurra con la retrocessione che ha gettato nello sconforto l'«altra» metà di Genova? C'entra eccome, visto che l'allenatore dei campani che con una gara attenta e «tosta» ha ghigliottinato i liguri si chiama pure lui Pagliuca (Guido), 48 anni. E il Pagliuca-bis non ha «sbagliato» proprio nulla, anzi ha fatto benissimo confermando la sua Juve (Stabia) nei playoff con vista sulla serie A.

Gianluca, oggi che effetto ti ha fatto leggere il titolo «Pagliuca condanna la Sampdoria alla serie C...»?

«Già ieri sera, alla fine della partita, qualche amico buontempone mi ha inviato un fotomontaggio con la mia faccia sul corpo del mio omonimo con la casacca della Juve Stabia...».

L'ha presa sul ridere?

«Beh, l'omonimia tra cognomi è divertente. Ma il contesto lascia il l'amaro in bocca».

Com'è possibile che la Samp sia retrocessa in C?

«Già la Samp in B era uno scandalo. La retrocessione in C è fuori da qualsiasi logica».

Di chi è la colpa?

«Paghiamo anni di gestione non all'altezza di un grande club».

Fuori i nomi...

«Non accuso nessuno. Ma i fatti parlano da soli. Tutti si sono impegnati per evitare il disastro. Ma il disastro è arrivato».

Neppure i suoi amici Chicco Evani e Attilio Lombardo sono bastati per salvare la nave che stava affondando...

«Sono stati chiamati troppo tardi. Il loro arrivo ha coinciso con buoni risultati. Se ieri avessimo vinto ce la saremmo giocata ai playout».

Invece...

«Invece abbiamo sbagliato un gol clamoroso ed è finita nel peggiore dei modi».

I tifosi del Genoa hanno sparato fuochi d'artificio per festeggiare...

«Ma quello ci sta. Fa parte del folclore. A parti invertite anche noi sampdoriani avremmo fatto lo stesso».

Vi siete sentiti tra voi ex eroi della Samp leggendaria?

«Abbiamo la nostra chat. Abbiamo commentato. Difficile mandare giù il nodo alla gola».

La Sampdoria tornerà presto in B?

«La Samp deve tornare in A. È quello il suo campionato. Punto e basta».