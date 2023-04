Sara Simeoni, 70 anni sempre sopra l'asticella

Quell'ultimo salto era difficile, anche insidioso. Quando Sara è passata dagli anelli olimpici al circolo (televisivo) degli anelli perfin l'asticella ha traballato. Eppur è rimasta in alto. Difficile immaginare una Sara Simeoni che non passa sopra la sbarra, è una foto di giovinezza di tutti noi: noi come popolo, non come datati reperti anagrafici. Ed oggi che l'asticella le ha chiesto di scavalcare l'anno 70 della sua età la rivediamo inarcarsi e passar sopra con la bellezza del gesto e la determinazione della campionessa. Ecco inchiniamoci tutti a nostra signora dell'atletica.

Cosa saranno 70 anni davanti ad un'eternità che la storia le ha già concesso? Quel sorriso che non conosce confini, come diceva un antico cronista, non si smarrirà mai: basta ripassare le foto di ieri, di quell'estate 1978 in cui, per due volte, scavalcò i 2,01 del record del mondo e gli portò anche l'oro europeo. Prese corpo un bel collare di medaglie.

L'oro olimpico di Mosca '80 dove fece deragliare tre tedesche dell'est, gli argenti di Montreal '76 e Los Angeles '84 dove fu portabandiera di una Italia che aveva sempre onorato, e concluse con quel medaglione al collo, sigillo di una fantastica storia. Appunto il medagliere cominciò a prender forma a Roma 1974: Sara che gareggia e dice al pubblico insolente di rispettare le avversarie. E così fu. A lei arrivò un bronzo con record nazionale. 50 anni dopo, Roma tornerà a raccontarci gli europei di atletica. E chissà che Sara non si presenti in tribuna e porti, in borsa, la medaglia d'oro sua. Tutto partì dalla culla di Rivoli Veronese. Stasera tutto verrà ricordato nella culla degli affetti di Rivoli: cin cin Sara!