Sara sempre più di corsa: a Londra vince una mezza...

Sara Meloni, la bimba prodigio della atletica, continua a stupire tutti. Ed ora cominciano a conoscerla pure al di là della Manica. Ieri mattina, un'altra impresa: ha vinto all'età di 10 anni la Richmond Park Half Marathon di Londra. Insieme al papà Piernicola, con il quale ha iniziato a correre e poi scoprire di avere un talento straordinario per la corsa, Sara ha fatto mangiare la polvere alle avversarie. Ha chiuso prima assoluta in campo femminile, col tempo di 1 ora e 35 minuti. E pensare che era l'unica bambina...

La ragazzina del Team Endurance di Borghetto Santo Spirito non è nuova a questo tipo di imprese. Si è presentata ai nastri di partenza di una corsa di ventuno chilometri, tra i terreni erbosi, sentieri e una pendenza graduale per i primi 2 km, quattro giri totali intorno a uno dei Parchi più famosi di Londra. Nonostante rallentamenti di ritmo imposti dal papà e le condizioni meteo avverse con temperature rigide e il tipo di terreno a tratti molto fangoso, Sara ha continuato imperterrita e si è involata verso il successo. Così come aveva fatto in precedenza a Cinisello Balsamo, al 1° Memorial Gianni Perini, valido come quarta prova del Trofeo Cross per Tutti che si svolge in Lombardia, dove ha dimostrato ancora una volta di che cosa può essere capace. Sara che si trova in ritiro in Inghilterra, nel Lincolnshire, con il coach e papà Piernicola, per allenamenti specifici e mirati. A confermarlo è mamma Eleonora: «Sì, ha partecipato a questa mezza maratona per adulti e lei, tra l'altro, era l'unica bambina. Non era la sua prima gara all'estero, ne ha aveva fatte anche in Spagna. È stata però la sua prima mezza maratona, visto che in Italia non è permesso farlo. Siccome si trovava in Inghilterra, dove abbiamo dei parenti, ci abita sua zia, la sorella di Piernicola, abbiamo deciso di preparare l'appuntamento. E visto che questa domenica Sara ha saltato il Cross per Tutti, perché allora non gareggiare in Inghilterra? Due domeniche fa ha vinto il campionato regionale ligure a Genova nella sua categoria. Ma anche nella mezza maratona Sara aveva voglia di partecipare». E di vincere. Come solo lei è in grado di fare a 10 anni.