Sarri contro Mou. Veleni di coppa tra "amichevoli" e "titoli vinti"

Il presente è un'Europa che può sorridere alla Roma (con una vittoria oggi in casa dello Slavia Praga - alle 18.45, Dazn e Sky - può arrivare la qualificazione diretta agli ottavi con Dybala che verrà risparmiato, almeno all'inizio).

Sullo sfondo c'è però il derby di domenica in casa Lazio e proprio le gare continentali sono lo spunto per un botta e risposta tra Maurizio Sarri e Josè Mourinho. «Noi favoriti secondo lui? La Roma si può permettere di giocare una sorta di amichevole in Coppa, mentre noi con il Feyenoord abbiamo fatto la guerra. E non è il massimo dell'intelligenza mettere un derby dopo una settimana di sfide europee, evidentemente nella Lega non sanno nemmeno cosa sia un derby qui a Roma, mi sembra gente estranea al calcio», così Sarri dopo la gara di Champions di martedì sera. «Se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni è lo Slavia, non io. Significa che lo Slavia è una squadra senza qualità. Io rispetto sempre i miei avversari, ho già detto che è un'ottima squadra e quello che fa la differenza tra gli allenatori è il modo di pensare alle partite. La differenza tra uno che ha vinto 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è proprio questa mentalità. Non ci sono amichevoli, ma alle parole di Sarri mi piacerebbe sentire anche la reazione della Serie A perché è stata una critica diretta», la replica del tecnico portoghese alla vigilia della gara nella capitale ceca. Il clima è già incandescente e di sicuro in caso di successo la Roma arriverebbe con il morale alto così come i cugini, a loro vittoriosi in Europa.

Stasera elle 21 in campo al Gewiss Stadium l'Atalanta (Dazn, Sky e TV8) contro gli austriaci dello Sturm Graz. Anche la Dea, con un successo, può prendersi la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Cerca il bis la Fiorentina, dopo il largo successo dell'andata, sul campo del Cukaricki a Belgrado. In un girone equilibrato, la gara delle 18.45 in Serbia (Dazn, Sky) è fondamentale per rimanere al primo posto.