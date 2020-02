Sarri risponde a Klopp: "Noi favoriti per la Champions? Lui fa il furbo"

La Juventus di Maurizio Sarri vuole subito ripartire in campionato dopo la sconfitta di Verona e per farlo dovrà vincere contro il Brescia e sperare in un pareggio nello scontro diretto tra la Lazio di Simone Inzaghi e l'Inter di Antonio Conte che si sfideranno domani sera allo stadio Olimpico. Il tecnico toscano bianconero in conferenza stampa ha parlato della lotta scudetto a tre: "Lottare fino alla fine per lo scudetto è stimolante, dobbiamo trovarne di nuovi da questa situazione".

La Juventus non si sta esprimendo su alti livelli ma per Sarri non è un problema di pressione ed ha analizzato il momento della squadra: "A San Siro abbiamo fatto bene per 70 metri di campo, siamo mancati davanti perché abbiamo lasciato il centravanti da solo. Abbiamo fatto 5-6 uscite da dietro di livello e rispetto a Verona abbiamo fatto dei passi in avanti, anche se davanti dovevamo fare meglio. Poi tutto sto momento negativo non lo vedo, abbiamo fatto male solo a Verona. Certo che quando ci succede è tutto amplificato. I giocatori sono nelle condizioni per reggere le pressioni".

La Juventus mercoledì 26 febbraio sarà impegnata in Champions League nell'andata degli ottavi di finale contro il Lione di Rudi Garcia. L'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha incensato i bianconeri definendoli i favoriti per la vittoria finale: "La Juventus è la favorita per la Champions League. Prima che iniziasse la stagione la mia favorita per vincere la Champions era la Juventus, ma ovviamente non guardo abbastanza calcio italiano perché non riesco a capire come non sia in testa alla classifica con 10 punti di vantaggio. Ha la rosa migliore che abbia mai visto in tutta la mia vita, con giocatori di qualità, è pazzesca" , le parole del tecnico tedesco ai microfoni del The Guardian.

Sarri ha risposto seccamente alle parole di Jurgen Klopp: "Anche il Liverpool direi che non ha una brutta rosa. Jurgen si sta togliendo un po' di pressione in Champions, fa il furbo". Nella giornata di ieri il Manchester City di Pep Guardiola è stato estromesso per due anni dalle prossime edizioni della Champions per aver violato il fair play finanzario. Sarri ha dato la sua opinione in merito: "Io rimarrei in una squadra senza coppe, l'anno scorso ero andato al Chelsea anche se non era in Champions. Non la ritengo una discriminante. Poi comunque vediamo cosa capiterà al Manchester City, non penso che quella uscita sarà la sentenza definitiva".

