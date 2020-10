"Sarri si sta per liberare dalla Juventus" Ecco dove potrebbe allenare

Maurizio Sarri vuole tornare subito in panchina ma per farlo dovrà prima liberarsi dal suo contratto con Juventus ed è ciò che sta facendo. Secondo quanto riporta Tuttosport l'ex allenatore di Napoli e Chelsea sta trattando la risoluzione del suo accordo con il club bianconero per essere poi libero sul mercato. Ai microfoni del quotidiano torinese, infatti, ha parlato Aurelio Virgili, amico, confidente e confessore di Sarri nonché suo grande amuleto.

La rivelazione

"Quando recentemente sono stato a mangiare a casa di Maurizio non ho visto dove ha sistemato la medaglia del tricolore, ma io gli ho regalato un bottiglia personalizzata dedicata al trionfo" , inizia così il racconto di Virgili che è entrato poi nello specifico sul rapporto di Sarri con la Juventus: "Penso e spero torni ad allenare prima di Natale. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare".

Le possibili destinazioni

Sarri vuole tornare subito in sella ma in Italia tutte le panchine delle big sono occupate: a Roma, sponda giallorossa, e Firenze però la situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane e in base ai risultati che otterrano Fonseca e Iachini e dunque potrebbero essere le due destinazioni più probabili anche se siamo solo nel campo delle ipotesi.

L'amico e confidente di Sarri, però, ha rivelato il suo grande sogno: "Io, come tutti i tifosi della Fiorentina, pur avendo il massimo rispetto per Beppe Iachini, ho un sogno: Maurizio a Firenze. Vederlo vincere con la Fiorentina sarebbe il massimo" . Virgili ha poi riavvicinato l'ex allenatore dell'Empoli a Napoli dove ha vissuto anni fantastici nonostante non siano arrivate vittorie: "Tornare a Napoli? Perché no? Maurizio è un professionista e la separazione con De Laurentiis non ha cancellato il rispetto reciproco".

Sassolini dalle scarpe

Virgili ha anche risposto a quei giocatori della Juventus, Aaron Ramsey e CR7 in primis che hanno parlato del "divertimento ritrovato" con Andrea Pirlo in panchina: "A me sembra un po’ ruffianeria, succede sempre così quando arriva un nuovo allenatore. Intanto alla seconda di campionato contro la Roma non mi sembra si siano divertiti troppo… Vediamo a fine stagione. Per il Pirlo campione, mi tolgo il cappello. Però parliamo di un tecnico che allena da due mesi. Non è ancora né Guardiola, né Mourinho".

