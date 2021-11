Il Sassuolo sbanca San Siro. Momento no per il Milan

Brutta battuta d'arresto per i rossoneri, che perdono in casa 1-3 con il Sassuolo, in un match che ha visto dominare la formazione di Dionisi già dal primo tempo, anche se è il Milan a passare in vantaggio al 21' con Romagnoli. Il giovane bomber neroverde Scamacca accorcia le distanze tre minuti dopo. Il primo tempo si chiude sull'1-2 dopo un autogol di Kjaer. Il sigillo finale che chiude ogni speranza al Milan lo realizza Berardi al 66' per il tris degli emiliani.

Quello rossonero è un brutto scivolone, senza dimenticare la sconfitta di Firenze. Sette gol subiti dal Milan in due partite non possono che accendere un campanello d'allarme per Pioli. Dall'altro lato bisogna dare il giusto merito al Sassuolo, che resta a metà classifica (dopo tre risultati mediocri in campionato) ma porta a casa un risultato di prestigio. Già nell’aprile scorso gli emiliani avevano vinto a San Siro contro i rossoneri. Il Milan resta in vetta con il Napoli a 32 punti, uno in più dell'Inter (stasera è in programma Napoli-Lazio).

"C’è mancata lucidità - analizza a fine gara Stefano Pioli ai microfoni di Dazn - abbiamo sbagliato troppe situazioni in area avversaria, dove nel primo tempo siamo entrati, se non facilmente, spesso, senza però trovare l’ultimo passaggio. C’è mancata poi la gestione del vantaggio e abbiamo commesso un errore che abbiamo pagato caro. Se abbiamo subito sette gol in due partite, qualcosa non ha funzionato... Ma non abbiamo sbagliato l’approccio, né la squadra è stata poco attenta e determinata: mentalmente però non siamo stati così lucidi nelle scelte e così è facile sbagliare". È proprio la fase difensiva del Milan che preoccupa di più Pioli: "Richiede spesso i duelli uno contro uno, oggi qualcuno l’abbiamo perso per la qualità di Scamacca e Raspadori, ma non è responsabilità di un unico reparto".

Il mister del Sassuolo sprizza felicità da tutti i pori. "C'è gioia e anche il pensiero per le amarezze precedenti - dice Alessio Dionisi - Abbiamo giocato nonostante siamo andati sotto, ma contro il Milan a San Siro ci sta. Abbiamo trovato fiducia con il passare dei minuti, in passato siamo stati rimontati oggi invece siamo stati noi a farlo. Oggi sottolineiamo le cose positive, ma non dobbiamo dimenticare quelle negative. Più che le vittorie sono ancora più soddisfatto delle prestazioni, abbiamo qualità e giocatori bravi. Dobbiamo avere le parole di dimostrarlo in tutte le partite, anche quelle meno importanti. In queste gare magari mettiamo più attenzione nella fase difensiva".