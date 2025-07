Sbarca Modric nella serie A villa Arzilla. Per i giovani c'è tempo...

In mattinata sbarcherà a Milano uno dei colpi-copertina di questo calciomercato estivo, almeno finora, ovvero Luka Modric. In giornata, infatti, sono previste visite mediche e firme di rito: contratto annuale (da 4 milioni più bonus) per il regista croato, che - dopo aver vinto 28 trofei in 13 anni con il Real Madrid - ha scelto l'Italia e la Serie A come palcoscenico per la sua last dance. Al Milan avrà il compito di fungere da leader di un gruppo mediamente giovane e poco avvezzo ai successi. Carisma e mentalità da serial winner che possono risultare decisive per far crescere la formazione rossonera. Per questo da via Aldo Rossi non hanno avuto dubbi nell'ingaggiarlo, nonostante viaggi ormai per i 40 anni (li compirà il prossimo 9 settembre). Per Modric maglia numero 14, quella lasciata libera da Reijnders volato nel frattempo al Manchester City.

L'ex Pallone d'Oro potrebbe trovare al suo fianco Jashari, che ha detto no a Dortmund, Nottingham Forest, West Ham e Aston Villa per volare a Milano. Il Diavolo resta in pressing e aspetta il via libera del Bruges all'offerta da 32 milioni più 6 di bonus (3 facili e 3 più complicati da raggiungere). In difesa fari puntati su Douè (Strasburgo) come prima scelta per il ruolo di terzino destro (Pubill dell'Almeria il piano B); mentre in attacco restano valide le opzioni Boniface (Leverkusen), Vlahovic (Juventus) e Hojlund (Manchester United).

Sempre scatenato il Napoli che ha completato gli accordi per Beukema (arriva dal Bologna per 30 milioni più bonus) e Noa Lang (prelevato dal PSV per 25 milioni più 3 di bonus): per entrambi contratto fino al 2030 e visite mediche entro 48-72 ore. Continuano invece i contatti per cercare di finalizzare l'intesa col Galatasaray per la cessione di Victor Osihmen sulla base di 75 milioni. De Laurentiis si aspetta però garanzie nei pagamenti. Per l'attacco i Campioni d'Italia vogliono chiudere per uno tra Darwin Nunez (Liverpool) e Lorenzo Lucca (Udinese), sul quale è in pressing pure l'Atalanta alla ricerca dell'erede di Retegui. Tra martedì e mercoledì previsti nuovi contatti per l'esterno svizzero Ndoye, valutato 45 milioni dal Bologna che punta a trattenerlo.

Dovesse sfumare l'assalto al gioiello elvetico, i partenopei tornerebbero alla carica per uno tra

Zaccagni (Lazio) e Chiesa (Liverpool). Continua poi il pressing per il terzino Sanchez (Siviglia): offerti 15 milioni agli andalusi e un quinquennale al laterale destro. Infine Politano rinnoverà col Napoli fino al 2028.