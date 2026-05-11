LeBron James, accesa la spia della riserva

Il Como 1907. Sono passati appena due anni dalla promozione in Serie A e da ieri si può, anzi si deve, festeggiare la conquista dell'Europa calcistica. Certo, la società ha investito tanto e continuerà a farlo, ma guardando al risultato sportivo, squadra e Cesc Fàbregas hanno centrato un traguardo straordinario. I lariani giocano a calcio, piaccia o meno, e il dibattito eterno tra giochisti e risultatisti continuerà senza fine. Ma Cesc ha dato un'identità precisa alla squadra, e in questa Serie A è già tantissimo. In più ha valorizzato talenti importanti. Voto altissimo.

Gli Oklahoma City Thunder. Lo sapevano anche i muri che i Los Angeles Lakers avrebbero avuto poche chance in questa serie, ma stavolta OKC ha persino esagerato: 3-0 netto sui gialloviola. Shai GA si limita quasi ad amministrare e allora salgono in cattedra comprimari e panchinari, protagonisti di una prova enorme sia in difesa che in attacco. LeBron James è stanco, anche se continua a dare tutto, ma la spia della riserva ormai è accesa. E i compagni offrono quello che possono: poco. Gli infortuni contano, certo. OKC oggi è la favorita naturale per il titolo. E una finale con Detroit Pistons sarebbe bellissima.

Il loggione che scommette. Agli Internazionali d'Italia va in scena Febbre da Cavallo 2026, anzi febbre da scommesse live sul tennis. Durante alcuni match si sono verificati episodi che hanno infastidito tifosi e addetti ai lavori.

Alcuni betters tifavano in maniera forsennata non per passione sportiva, ma per i tennisti sui quali avevano puntato, pare, cifre importanti. Va bene tutto, ma qui siamo alla caricatura tragicomica della peggiore immaginazione da B movie. Scommettete pure quanto volete, ma lasciate agli spettatori veri il diritto di godersi una partita di tennis in pace!