Scamacca mette paura al "clan" dei marsigliesi

Scamacca batte Aubameyang 1-0, non così l'Atalanta che pareva in serata da vibrar di cuori ed, invece, ha tenuto botta nel conto finale dei rischi e nel pareggio con il Marsiglia. Semifinale di Europa league che dovrà dir tutto nel ritorno. Per ora ha detto che l'Atalanta può passare ma serve cinismo e più attenzione difensiva. Il piede dorato di Scamacca (da marzo 9 gol in 10 partite) ha illuminato la via. Peccato che poi la divagante difesa bergamasca abbia riabbassato i lampioni prendendo un gol (anzi prima palo, poi gol) da una fiondata di Mbemba, difensore niente male. Difesa svagata ed, infatti, la gente del Gasp poco dopo ha rischiato di brutto per un contropiede (rimorsi di De Roon). Musso ha riscattato una incertezza iniziale annebbiando le idee di Aubameyang: rovinata la fama dello scardinatore di porte con un tiro a lato. Primo tempo riassunto in tre azioni e nel frullare di idee e voglia di giocarsela di entrambe le squadre. Il Velodrome di Marsiglia al solito catino di tifo euforico, un po' meno euforici i giocatori.

L'Atalanta dopo 10 minuti ha sfruttato la solitudine di Scamacca in piena area: bel diagonale ma anche bel regalo dei distratti difensori. Eppur tutti sanno che il goleador in questo momento non perdona. Altrettanto bravo Kolasinak, pescato proprio dal Marsiglia, ad evitare il gol a Musso subito dopo. Peccato che l'intervento sia costato un risentimento muscolare al flessore sinistro. Fuori lui, la difesa si è dovuta riassettare. Da qui, 10 minuti dopo il gol, il pari. E tutto da rifare. L'Atalanta è stata vigorosa sempre, nonostante il De Katelaere in versione poeta anonimo. Marsiglia un po' largo a centrocampo nonostante la vena di Veretout.

Partita con puntate in verticale e senza risparmio in attacco. Eppure Gasperini decide, a inizio ripresa, che Scamacca non serva più. Dentro Lookman e subito bella intraprendenza. Ma l'Atalanta comincia a correre rischi. Se la cava al minuto 64: gol di Sarr, annullato per fuorigioco. Ounahi prende l'incrocio dei pali, Musso pasticcia. Pari e patta.

Per ora va bene così.