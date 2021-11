Schiaffone di Jacobs all'Inghilterra: "Hanno fatto qualcosa contro di noi..."

"Hanno voluto fare qualcosa contro di noi, ma gli risponderemo in pista. Le voci di doping diffuse dopo la vittoria a Tokyo? Alla fine, sono loro che si sono trovati un atleta dopato in casa" . Sono le parole di Marcell Jacobs dopo la consegna del Tapiro d'Oro.

La decisione della Federazione Internazionale aveva provocato grande scalpore, facendo indignare gli addetti ai lavori e tutti i tifosi italiani che avevano sognato grazie alle imprese olimpiche di Jacobs. Ebbene sì lo storico trionfo nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo insieme all'oro nella staffetta 4x100 non sono bastate al velocista di Desenzano del Garda per guadagnarsi la candidatura al World Athletics Awards, evento che elegge il miglior atleta dell’anno. L'esclusione rappresenta uno schiaffo allo sport italiano e ad un suo straordinario atleta ma forse si lega alle vergognose illazioni, che hanno compito l'incolpevole Marcell.

Sulla vicenda non poteva mancare l'intervento di Striscia la Notizia, che ha consegnato il primo Tapiro in carriera al campione olimpico azzurro. A scherzare al momento della consegna del famoso riconoscimento satirico, è il noto inviato Valerio Staffelli: "Non è che gli organizzatori inglesi, arrivati dietro di noi in tante competizioni, abbiano rosicato?" . Una ricostruzione verosimile, che Jacobs commenta così: "Anche la mancata convocazione di Tamberi è strana. Evidentemente, qualcuno ha voluto fare qualcosa contro di noi. Gli risponderemo in pista".

Un altro tema affrontato sono le accuse di doping ricevute dopo l'oro vinto a Tokyo. Un polverone creato ad arte dai media americani e inglesi senza alcun fondamento. Incalzato da Staffelli, l'atleta italiano non le manda a dire: "Alla fine, sono loro che si sono trovati un atleta dopato in casa: tutto torna. In ogni caso mi dispiace perché era un gran premio, però credo che il Tapiro sia più bello: lo metterò in mezzo alle due medaglie".

Nel frattempo però, Jacobs fissa un nuovo importante traguardo, ma non in pista: "Mi sposerò con Nicole a settembre dell'anno prossimo, ci siamo quasi. Al di fuori della pista sono molto lento" . Intanto almeno per stasera il campione olimpico può sorridere per un'altra prima volta: dalla medaglia d’oro al Tapiro d'Oro.

