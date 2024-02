La "scommessa" di giocare il Super Bowl nella capitale mondiale dell'azzardo

Per anni la Nfl e le altre leghe americane hanno finto che Las Vegas non esistesse: anche se gran parte degli statunitensi si appassiona allo sport per via delle scommesse, pensare di giocare nella città dei casinò e della legalità incerta era tabù. Qualcosa è cambiato quando sono state legalizzate le scommesse sportive in altri stati e la Nfl ha approvato la crescita di entità che mescolano fantafootball a scommesse, e i rimanenti ostacoli morali sono scomparsi con l'arrivo in città dei Golden Knights della Nhl, nati nel 2017 e campioni lo scorso anno, seguiti dagli ex Oakland Raiders della Nfl, il cui proprietario Mark Davis è anche boss delle Aces, campioni Wnba. Saltata ogni remora, a Las Vegas la Nfl ha addirittura assegnato il Super Bowl, che va in scena domenica e porta con sé una serie impressionante di risvolti, oltre a scenari perfettamente coerenti con il kitsch di una città che pure da tempo ha provato a trasformarsi in località adatta anche a famiglie, grazie anche a eccellenti scenari naturali, nelle vicinanze.

C'è l'attrazione Kansas City Chiefs, finalisti per la quarta volta in cinque anni, campioni nel 2020 e nel 2023, guidati dal quarterback Pat Mahomes (nella foto), che a soli 28 anni potrebbe dunque arrivare al terzo trionfo e proseguire una clamorosa rincorsa a Tom Brady (sette titoli), e caratterizzati dalla gestione intelligente del coach Andy Reid, 65 primavere, aspetto da orso e baffi da tricheco ma empatico con i suoi: ma da alcune settimane non si fa altro in realtà che parlare del tight end Travis Kelce, altro grandissimo giocatore, beneficiario dei lanci di Mahomes ma soprattutto legato a Taylor Swift, la cantante che sta riscrivendo i record di gradimento e incassi. Un tormentone che ad alcuni ha cominciato a dare sui nervi, ma almeno una delle 165 telecamere della Cbs per la diretta di domenica seguirà costantemente Swift, il cui coinvolgimento con Kelce avrebbe, secondo uno studio, portato alla Nfl un introito di oltre 330 milioni di dollari in pubblicità. Di fronte, i San Francisco 49ers, sconfitti in finale nel 2020 proprio da Kansas City.

La bravura conclamata del coach Kyle Shanahan, 44 anni, si è sposata quest'anno con la conferma del valore del quarterback Brock Purdy, un 24enne che lo scorso anno era emerso a sorpresa e in questa stagione, sconfiggendo gran parte dei dubbi, ha guidato la squadra a vittorie in rimonta, nei playoff, su Green Bay e Detroit. Dubbi, sì: perché Purdy nel draft 2022 era stato scelto come ultimo, 262esimo giocatore su 262 chiamati, meritandosi il titolo di Mr Irrelevant. Il Signor Insignificante, che non è solo un appellativo ma pure un riconoscimento ufficiale, con tanto di festa in suo onore e sfilata celebrativa, grazie ad un'iniziativa ironica, ma da prendere sul serio, nata nel 1976. Insomma, ai temi soliti, alla rigorosa cronologia scelta dalla Nfl per gli eventi, uguale ogni anno, si sono aggiunti lo scintillio di Vegas, il tormentone Swift e una marea di iniziative collaterali politicamente corrette, come da recente storia della lega. Mancherà solo una cosa, ancora: l'intervista televisiva prepartita con il Presidente, Joe Biden. Che già si era sottratto alla consuetudine lo scorso anno, e quest'anno farà il bis. Si conteranno sulle dita di una mano quelli che ne sentiranno la mancanza, in una giornata così.

Dove guardare il Super Bowl in Tv in iTalia

Il Super Bowl sarà visibile su Italia 1 nella notte tra domenica e lunedì a partire dalle ore 00.30.