Lo scudetto in una firma: la "sfida" tra i capitani di Milan e Inter

Il calcio appassiona persino i più piccoli; mi ricordo di quando seguivo la scuola calcio “galassia Milan” con quale “foga” essi difendevano la loro squadra sognando allo stesso tempo di diventare un giorno anche loro campioni. Un sogno che non va spezzato e che forse hanno fatto anche i due giocatori di cui tratterò oggi.

SAMIR HANDANOVIC

Quello del portiere nerazzurro è un modo più astuto d’inserirsi nel mondo del calcio, rispetto al capitano milanista, anche se lo fa con la stessa determinazione ed energia per cercare di essere notato proprio per le doti calcistiche.

Si sa che Inter e Milan sono come “cani e gatti”, almeno in campo, pronti quindi a sferrare colpi micidiali e astuti contro l’avversario. Senza dubbio la firma (clicca qui) di Samir Handanovic appare più lineare e chiara, con minor rabbia in corpo, ma con una notevole astuzia che gli permette di parare i colpi prevedendo le traiettorie. Non a caso è il portiere che nel campionato ha parato il maggior numero di calci di rigore, frutto proprio di una lungimiranza personale che traspare dalla sua firma con il nome scritto sopra al cognome.

ALESSIO ROMAGNOLI

La firma di Alessio Romagnoli (clicca qui) esprime una grande forza fisica e tanta volontà, per cui deve avercela messa tutta per diventare il campione che tutti i milanisti osannano. Una conquista e una sfida che gli si addicono perché, oltre alla bravura, egli possiede grinta fisica e spirito di sacrificio (vedi firma con lettere del nome e del cognome aggrovigliate tra loro). Ciò indica come egli nella professione metta tutta la propria aggressività e talento per essere confermato nella posizione di capitano del grande Milan.

Per lui incanalare la “foga” nell’essere vincente, è un modo per mantenere un corretto equilibro psicofisico, senza per questo dimenticare di misurare le forze e non strafare. La continuità di questo atteggiamento che vale anche per tutta la squadra, permetterà al Milan di raggiungere l’agognato successo nel campionato italiano.