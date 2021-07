Se il debutto di Ct Mancio fu da... ciclista

Sarà perché ha giocato nella Sampdoria, con quella maglia che è considerata nel mondo del calcio tra le più belle in assoluto. Sarà perché i genoani li hanno sempre sfottuti, proprio per via di quella maglia con i cerchi apostrofandoli come «i ciclisti», ma Roberto Mancini, Ct azzurro fresco campione d'Europa, il ciclismo l'ha sempre avuto nel cuore e nelle vene. In bici ci va da anni, oggi a cavallo di una bellissima SK Pininfarina De Rosa, e fino a qualche anno fa le sue uscite erano anche con uno dei nostri campioni più amati, Michele Scarponi, «l'aquila di Filottrano», lo sfortunatissimo campione azzurro morto in un incidente nell'aprile del 2017.

Pochi sanno che la prima uscita ufficiale da neo commissario tecnico della nazionale di calcio, Roberto Mancini la fece proprio al Giro d'Italia. La corsa rosa era in transito nelle Marche, l'arrivo era posto a Osimo. L'Astana era di stanza presso l'hotel Sette Colli di Filottrano (Ancona) e la famiglia Scarponi era stata invitata per una cena in famiglia. Michele era morto da poco più di un anno (22 aprile 2017), e quella sera del 16 maggio si ritrovarono tutti assieme per ricordare quel ragazzo dalla simpatia contagiosa. A quell'incontro si presentò a sorpresa anche il neo Ct, nominato commissario tecnico dalla Federcalcio due giorni prima. «Fu per noi una grandissima sorpresa ci spiega oggi Marco Scarponi, fratello di Michele -. Noi non ce lo aspettavamo assolutamente, ma ce lo trovammo lì con i ragazzi e il personale dell'Astana. Con noi il Mancio è sempre stato uno di famiglia. Spero di averlo con noi anche alla prossima Granfondo Michele Scarponi in programma il 26 settembre: quel giorno si correrà anche il mondiale di ciclismo. Può essere di buon auspicio».