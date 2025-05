"Se Gigio alza la coppa, è da pallone d'oro"

Ascolta ora 00:00 00:00

Donnarumma e Sommer, in rigoroso ordine alfabetico. Perché, in ordine di merito, sarebbe arduo individuare chi è più in forma dell'altro. Le loro mani hanno letteralmente preso in braccio Psg e Inter sollevandole entrambe fino sull'altare della finale Champions. Il «battesimo» delle grandi d'Europa, finora, è merito loro. E tutto lascia presupporre che anche nel match della gloria di stasera la destinazione della Coppa dalle Grandi Orecchie passerà dai loro guanti, altrettanto grandi. Ne è sicuro Massimo Battara, ex preparatore dei portieri della nazionale campione d'Europa con Mancini.

Battara, tu Donnarumma lo conosci bene...

«Allenarlo è stato un privilegio. I suoi progressi sono stati costanti. Ora è al top».

Nella mitica notte di Wembley e dei rigori parati contro l'Inghilterra fu fantastico...

«E come potrei mai dimenticarlo? Tra lui sulla linea di porta e io in panchina c'era un codice segreto per scegliere il lato dove buttarsi. Andò bene e ci ritrovammo campioni d'Europa».

Sommer, invece, non l'hai mai allenato.

«No. Ma mi piacerebbe farlo. Anche lui è un portiere eccezionale col quale si potrebbe alzare sempre più l'asticella».

Sommer e Gigio, fortissimi ma diversissimi.

«Non è solo un fatto fisico: un portiere non si valuta per qualche centimetro in più o in meno. C'è ben altro».

Vuoi dire che i cm di altezza che Donnarumma ha in più non rappresentano un vantaggio?

«No. A fare la differenza sono parametri di valutazione ben più complessi. E più che il corpo riguardano la tecnica e la testa».

La testa?

«Gigio ha dovuto far fronte, fin da giovanissimo, a pressioni psicologiche enormi. Superandole sempre brillantemente. A dimostrazione che la levatura dell'uomo è più importante dell'altezza dell'atleta...».

Sommer ha 13cm in meno e 10 anni in più...

«Anche il fattore età non conta nulla. Sommer è un portiere integro nel pieno della maturità che può giocare ai massimi livelli almeno altri 4 anni».

Quindi l'Inter non deve già preoccuparsi del «dopo Sommer» (al suo posto i rumors non escludono proprio l'opzione Donnarumma ndr).

«Scommetto che nella porta Inter non ci saranno ribaltoni».

Quando li osservi in tv, cosa ti colpisce di Gigio e Yann?

«Gigio quando esce fa sembrare alle sue spalle la porta più piccola, Yann le uscite a croce, in stile Neuer, non le fa mai. Esce sui piedi dell'avversario chiudendogli al meglio lo specchio della porta. Proprio come facevano i portieri di una volta...».

Chi la spunterà in finale?

«Sarebbe bellissimo che finisse ai rigori. Spettacolo nello spettacolo».

E i

«Ma se Gigio dovesse conquistare la Champions, uno dei candidati al Pallone d'Oro potrebbe essere proprio lui...».