Se la Juve trova in "panchina" la Palombelli

Cerchi Kaio Jorge e trovi Barbara Palombelli. Provi a capire qualcosa di più sulle doti del brasiliano della Juve, a oggi ancora oggetto misterioso del campionato, e ti imbatti nelle sentenze di Forum, il format televisivo di Canale 5 condotto appunto dalla signora Rutelli. Ma non si tratta di uno scambio di tasto sul telecomando, quanto piuttosto dell'ultima diavoleria dello streaming, la tv del futuro ma non ancora del presente, quella in cui dovremmo essere già abituati a navigare da tempo se non fossimo alle prese con un sistema ancora tutto da collaudare. Almeno in Italia.

L'incredibile scambio di canali è avvenuto ieri, quando gli abbonati di Dazn, ormai perseguitati dalle disavventure della tv che detiene i diritti del campionato, si sono sintonizzati per seguire l'amichevole tra la Juventus e l'Alessandria, quella in cui finalmente Max Allegri ha potuto dare spazio a Kaio Jorge, e invece si sono dovuti sorbire per quasi venti minuti i tele dibattimenti del processo televisivo di Canale 5.

Al momento non è ancora completamente chiara la dinamica che ha portato al disguido, forse un problema con la EI Towers che distribuisce sulla piattaforma streaming i vari feed, questa la difesa di Dazn. Fatto sta, alla fine la sgambata amichevole della Signora è stata scambiata con il processo di un'altra signora, appunto la Palombelli.

Non ci voleva. Tanto più che Dazn è appena stata richiamata severamente dall'Agicom, l'autorità per le telecomunicazioni, a migliorare il proprio servizio, dopo le varie disavventure che avevano lasciato molti tifosi senza segnale, con le partite trasmesse a scatti o con varie altre problematiche legate appunto a quel mondo dello streaming che in molte zone d'Italia resta ancora un oggetto misterioso, persino più di Kaio Jorge.

Fattosta, anche ieri il popolo dei social si è scatenato contro i nuovi padroni del telecalcio italiano. Per fortuna dell'emittente, almeno Juventus-Alessandria sarà stata fuori abbonamento, altrimenti, dopo aver già risarcito i teleutenti con un mese gratuito di abbonamento, rischierebbe di regalare quasi tutto l'anno.