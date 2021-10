Se Max vince il mondiale non oscura Lewis VII

Il primo Mondiale di Max Verstappen toglierebbe valore ai sette conquistati da Lewis Hamilton? La domanda che comincia a circolare in Formula 1 è molto semplice. Avete visto? Hamilton ha vinto tanto soltanto perché ha sempre guidato una monoposto nettamente superiore alla concorrenza. Per dribblare la domanda basterebbe rispondere che comunque Lewis non era il solo a guidare quell'auto. Come minimo c'era sempre un compagno di squadra a guidarne una uguale e lui in sette anni solo una volta è stato battuto da Rosberg che per vincere il duello si è spremuto così tanto da non riuscire più a correre dopo quel successo. Per battere Lewis si è svuotato e non ha trovato le energie per proseguire.

Se Verstappen dovesse vincere un campionato dove oggi è diventato favorito, la stella di Lewis non ne uscirebbe offuscata, così come era successo ai tempi di Michael Schumacher. Ci sono momenti nella carriera di un campione in cui il ciclo si interrompe. Inevitabilmente. Se Max riuscirà a interrompere quello di Hamilton non cancellerà la storia di Hamilton così come Alonso non cancellò quella di Michael. Hamilton ha segnato un'epoca della Formula 1 e in questi anni di dominio ci sono state anche stagioni in cui non guidava l'auto migliore, basta pensare alla Ferrari di Sebastian Vettel nel 2018.

Quest'anno il duello per il titolo è straordinario. Le due monoposto si equivalgono come non capitava da anni e i due piloti si stanno spingendo a vicenda oltre i limiti. In America hanno duellato fianco a fianco per pochi metri, ma poi hanno gareggiato sempre con l'altro negli specchietti. Prima è capitato a Lewis condurre il gioco dopo una partenza magistrale, poi a Max. L'impressione è che a fine stagione usciranno tutti e due più grandi di prima. Indipendentemente da chi sarà campione.