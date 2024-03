Turnover Italia

La Nazionale di Spalletti è sbarcata a New York per la seconda tappa Usa, stasera contro l'Ecuador, ricevendo l'abbraccio della comunità italoamericana. E la nuova maglia azzurra targata Adidas ha conquistato anche Times Square: la piazza più famosa della Grande Mela si è colorata con un tocco tricolore in occasione del lancio del nuovo kit e i giocatori di Spalletti sono apparsi sui led più conosciuti al mondo sotto gli occhi di migliaia di newyorkesi.

Nella sfida contro La Tricolor il ct cambierà tutta la formazione rispetto al Venezuela: dal portiere (Vicario in vantaggio su Meret) all'attacco (Raspadori e non Lucca, che salterà il possibile esordio per un risentimento al flessore della coscia destra). C'è la necessità di far ruotare il più possibile il gruppo a disposizione, ma anche vedere le risposte di chi ha ricevuto la fiducia del ct. «Mi aspetto un altro step, è un confronto più difficile, loro hanno qualità, garra, rapidità, tenacia e tecnica - così Spalletti -. Sarà un test importante e sono curioso di vedere che poi si applichino le cose di cui abbiamo parlato nell'analisi della partita col Venezuala. Lo spirito del gruppo mi piace, sono vicini ai comportamenti corretti che servono».

In un'Italia che sta già sperimentando moduli e uomini per il futuro, nella tournée americana avrebbe forse potuto portare qualche giovane in più. La Spagna di De la Fuente, nostro avversario ai prossimi Europei, ha ad esempio convocato di recente due Under 17 nella rappresentativa maggiore. Spalletti, che negli Usa ha comunque portato Scalvini (classe 2003) e Udogie (2002), sta seguendo molti virgulti di casa nostra e lunedì scorso, parlando della tornata di convocazioni, ha spiegato l'assenza di molti calciatori: «Calafiori, Fabbian, Casadei (in gol giovedì), Baldanzi (poi infortunatosi) e Gnonto sono tutti elementi che sarebbero stati con noi se non ci fossero state le gare di qualificazione dell'Under 21. Non andiamo a farci la guerra come club Italia, vado a indebolire la loro squadra con tutti i giocatori che ho a disposizione? Nunziata fa parte del nostro staff, abbiamo possibilità di vederlo e valutarlo, è come se giocasse con noi».

La stretta collaborazione tra Nazionale A e le altre rappresentative azzurre è iniziata già nell'era Mancini con l'ex ct al quale, prima delle sue dimissioni, era stato affidato il compito di coordinare l'attività tecnica anche delle Under 21 e 20. Ruolo ora nelle mani di Spalletti che di sicuro pescherà già da maggio (in una rosa allargata che poi ridurrà ai 23 che andranno agli Europei in Germania) nel «serbatoio» azzurro.

L'Under 20 di Bollini, tra l'altro, ha appena vinto l'Elite League per il terzo anno di fila precedendo colossi come Germania, Portogallo, Polonia e Inghilterra.