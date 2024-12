Segnano tutti, fa paura il calcio d'attacco di Baroni

Ascolta ora 00:00 00:00

La miglior difesa è l'attacco, si potrebbe dire parlando della Lazio di Baroni. Il tecnico ha fatto ruotare tutti fra centravanti, ali e jolly (sette elementi) e il risultato sono i 37 gol, dei 47 totali segnati in stagione, del reparto offensivo biancoceleste. Meglio dei romani in Europa prima di questo weekend solo 4 squadre: Barcellona (59 gol), Bayern Monaco (55), Chelsea (50) e Liverpool (40).

Qualcuno ha ingranato subito, qualcuno nel corso delle gare successive. Di sicuro il calcio d'attacco della Lazio ha finora impressionato per libertà d'espressione, d'invenzione e di conclusione ma anche per la duttilità dei suoi interpreti. Tutti vanno al tiro, tutti hanno trovato almeno due giocate vincenti. Peccato che oggi contro l'Inter mancherà il più prolifico (8 le sue reti tra Italia ed Europa): l'argentino Taty Castellanos fermato dalla squalifica. Ma Baroni non si lamenta, ha studiato le alternative come in altre sfide in cui si è trovato in emergenza: davanti, sia che proponga un 4-3-3 che un 4-2-3-1, ha quasi sempre trovato il grimaldello giusto per sfondare le difese avversarie. Oggi da terminale offensivo principale dovrebbe agire Noslin, che ha affossato con una tripletta il Napoli in Coppa Italia.

Ci sono poi dei numeri legati alla supersfida di stasera che sono il rovescio della medaglia: negli ultimi quattro scontri diretti con l'Inter, la Lazio ha rimediato solo un pari (il 13 maggio scorso a San Siro) e quando i nerazzurri avevano già conquistato matematicamente lo scudetto. Nelle ultime 8 di A poi solo due successi, entrambi per 3-1 all'Olimpico con Sarri in panchina (il 16 ottobre 2021 e il 26 agosto 2022). Le prime da ex di Simone Inzaghi.

Ma la Lazio che sta correndo, a livello di punti, come nelle stagioni 1999-2000 e 2019-2020, non vuole certo frenare la sua corsa. Considerando anche che è la squadra più vincente del campionato con un solo gol di scarto (sei partite vinte di «corto muso», in Europa meglio solo il Maiorca nella Liga spagnola con sette) e quella che non molla mai (12 le reti nell'ultimo quarto d'ora). E il recupero di Rovella in regia appare un'altra arma vincente.

Parte domani il progetto «Share

the Good», voluto dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 e dalla S.S. Lazio. L'invito è quello di raccogliere cibo (alimenti ben conservati, non in vetro, con una data di scadenza lontana) per bambini e famiglie in difficoltà.